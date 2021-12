Princezna se zlatou hvězdou Marie Kyselková: Muž ji podváděl, syn bral drogy

Z nemocnice na molo

Narodila se do rodiny brněnského architekta, ale v šlépějích svého otce pokračoval jen její o dva roky starší bratr Mojmír. Ona dala přednost zdravotní škole a toužila se stát „andělem pacientů“. Už během studia ráda tančila a zpívala, a to dokonce veřejně. Přišla ale nabídka, po které touží kdejaká teenagerka, atraktivní dívka s pomněnkovýma očima dostala příležitost stát se manekýnkou. Té využila a odstěhovala se do Prahy.

Tam si jí všiml režisér Jiří Sequens a dal jí první hereckou příležitost. Film Větrná hora, který se hemží samými hereckými esy, ale divácky zapadl podobně jako psychologické drama Bomba, pojednávající o nálezu nevybuchlé bomby na staveništi. Třetí film s názvem Touha, kde se Marie objevila po boku Vlastimila Brodského, Jiřího Valy a dalších zkušených kolegů, už byl divácky přece jen o něco atraktivnější. Na svou životní roli si ale musela ještě počkat.

Co jste nevěděla o českých pohádkách? Podívejte se na video: