Připravte si tagliatelle z bílého chřestu. Můžete je jíst samotné či jako přílohu

Také máte rádi chřest, jen už vám došly nápady na jeho zpracování? Pořad Menutovka na Mall.tv vám ukáže ve video receptu, který najdete v úvodu článku, že z chřestu se dají vyčarovat i tagliatelle, kterým dodají šmrnc opražené mandle.

Ingredience na 2 hlavní jídla nebo 4 předkrmy

Na uvaření chřestu

500 g svazek bílého (případně i zeleného) chřestu – spíše silnější stonky

plátek citronu

500 ml vody na vaření chřestu

½ lžičky cukru

1 lžička soli

1 lžička citronové šťávy

Na tagliatelle z chřestu

20 g másla

2 hrsti plátků mandlí

2 velké stroužky česneku

čerstvá petrželka

chilli paprička dle chuti (možno vynechat)

citronová šťáva

pepř

sůl

Postup

Nyní už můžete koupit na trzích nebo v obchodech český bílý chřest. Doma odřízněte jeho dřevnaté konce, oloupejte ho, zbytky nevyhazujte (budou se hodit do vývaru). Pomocí škrabky loupejte ze stonku tenké placaté nudličky. Poslední nudli rozřízněte napůl včetně hlavičky. Takto postupujte u všech chřestových stonků a pokládejte je do misky s vodou, oddělte na jedné straně samotné nudličky, na druhé ty s hlavičkou. Zakápněte je citronem, kolečko citronu klidně můžete v misce nechat.

Do rendlíku dejte vařit vodu a přisypte trochu cukru (zvýrazní chuť chřestu), o něco víc soli a opět zakápněte citronovou šťávou. Až začne voda vřít, vložte sem chřestové nudličky s hlavičkami. Po dvou minutách přidejte ostatní nudličky a po další minutě odstavte. Pomocí kuchyňských kleští stonky vyndejte a přendejte do misky s ledovou vodou. V této fázi byste si mohli dokonce upravený chřest schovat do lednice a pokračovat až druhý den, v případě, že nemáte dostatek času na celkovou přípravu.

Dále nakrájejte česnek na tenké plátky, petrželku a chilli papričky najemno, rozehřejte máslo v rendlíku a opražte na něm nakrájené (plátkové) mandle. Až se rozvoní a začnou po okrajích zlátnout, přidejte česnek, stonky petrželky a chilli papričky. Vzápětí za nimi půjdou chřestové stonky, přilijte trochu citronové šťávy, opepřete, dolaďte dalším kouskem másla, trochou soli a posypejte petrželovou natí. Poté, co vložíte chřest, stačí už jenom minutka a je hotovo.

Pokud však toužíte po ještě větší dokonalosti, můžete pokrm posypat parmezánem. Při svátečních příležitostech se tagliatelle z chřestu hodí jako výjimečná příloha k rybám či drůbeži.

Pokud vás tyto jednoduché a originální recepty zajímají, více inspirace z kuchyně Menutovka najdete také zde.

Věděli jste, že chřest zlepšuje paměť a obsahuje vitamín B, který je pro naše tělo velmi prospěný? Více o dalších vitamínech se dozvíte zde.