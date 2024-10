Připravte si záhony a dodejte jim živiny na další sezonu

Záhony, které skoro celou sezonu plodily, potřebují odpočinek. Než se ale k němu uloží, rozhodně se vyplatí dodat jim patřičnou zásobu živin a připravit je na zimu. Využijte krásných dnů a pusťte se do toho!

Díky tomu budete mít na jaře o něco snazší práci, ale hlavně vaše sadba poroste mnohem lépe. Je to trochu dřina, ale rozhodně se vyplatí. Na podzim je to příjemnější práce.

Do záhonků je vhodné dodat živiny, zbavit je plevele, ale také zmenšit jejich vysychání přes zimu.

Zahrada je zasypaná různobarevným listím a v kalendáři zahradníka či zahrádkáře svítí celá řada úkolů, které je nezbytné ještě před zimou udělat. Vlastně je teď tak trochu na nás, abychom se zahradě odvděčili za všechno to, co nám od brzkého jara vlastně až do těchto chvil nabízela. Vždyť pokud jste nezapomněli zasadit zimní zeleninu, ještě pořád vám na záhoncích roste.

Taková kořenová zelenina si obvykle se zimou poradí velice dobře, takže pokud vám roste na záhoncích petržel, mrkev nebo třeba pastinák, klidně sklízejte průběžně. Je radost doběhnout si v zimě na záhon a přinést si čerstvou zeleninu do polévky. Také kadeřávku nebo růžičkové kapustě sníh ani mrazy nijak zvlášť nevadí. Jen nezapomínejte na to, že pokud je zima sušší a s menším množstvím sněhu, je třeba je občas zalít. Zimní vítr umí totiž půdu docela dobře vysušovat.

Sklizeň počká

Pokud vám na zahradě zůstala ještě nějaká další zelenina, třeba rajčata, lilky, okurky či třeba celer, dýně a cokoli dalšího, blíží se čas vše sklidit. Co nedozrálo doteď, už nejspíše nedozraje. Některé plody můžete nechat „dojít“ v teple, třeba u rajčat to funguje velmi dobře. Pokud chcete dozrávání podpořit, přidejte k nim jedno nebo dvě jablka. Sklizní ovšem pozdně podzimní zahradní práce nekončí, spíše naopak. Jakmile jsou záhony volné, je na čase pustit se do jejich zazimování a přípravy na jaro i novou výsadbu.

Výhodu mají ti, kteří se rozhodli pro zelené hnojení. Teď přichází trochu krutá část, všechny tyhle rostlinky je třeba zarýt do půdy. Zužitkovat při tom můžete také trávu z posledního sečení trávníku před zimou. Fungovat bude velmi podobně jako zelené hnojení. Zarývat nemusíte příliš hluboko, vyplatí se spíše je nechat kousek pod povrchem, tady se rozloží a žížaly nebo další organismy pak dopraví jejich části i hlouběji. Zelená hmota bude ale současně působit tak trochu jako mulč a pomůže zmírnit vysychání záhonků.

Čas pro hnojiva

Jestli jste záhonky po sklizni nechali prázdné, musíte je nejprve pořádně vyčistit. To znamená zbavit všech zbytků rostlin, a samozřejmě také veškerého plevele. Rozhodně jej před zimou nenechávejte na záhonku, protože jinak se vám s ním v příštím roce bude bojovat opravdu těžko. Asi každý zahrádkář už dnes ví, že používání kravského či koňského hnoje vyžaduje velkou obezřetnost. Jsou to totiž hnojiva velmi intenzivní, a pokud byste je využívali během výsadby, některé rostliny by mohli i zahubit. Nyní ale přichází jejich čas. Než budete na jaře sázet, už se v půdě rozloží a rozprostřou. Takže kořeny rostlin už neohrozí. Kravský je univerzálnější, koňský hnůj přijde na řadu zejména u těžších jílovitých půd, které pomůže i trochu odlehčit.

Vždy je ale dobré sáhnout po dobře vyzrálém a odleželém hnoji. Ten úplně čerstvý příliš vhodný není. Pokud nemáte k dispozici chlévskou mrvu, můžete úspěšně použít například slepičince či holubince. Mnoho zahrádkářů si od nich drží odstup, ale je to škoda. Ve skutečnosti je někteří odborníci považují za mnohem kvalitnější hnojivo než kravský hnůj. Je to proto, že obsahují poměrně velké množství fosforu a dusíku.

Pokud sami nechováte skot nebo slepice či holuby a nemohou vypomoci ani žádní sousedé, vždycky existuje možnost koupit hnůj granulovaný. Najdete ho v každém hobbymarketu nebo zahradnictví. Pro mnoho lidí může být práce s granulovanou variantou o něco příjemnější a vlastně i lehčí. Přitom ve výsledku žádný velký rozdíl není, takže se nemusíte bát. Na čtvereční metr vám budou stačit asi dva kilogramy hnoje, v případě použití granulovaného i trochu méně. Tady se držte doporučení výrobce.

Rytí nás zbaví škůdců

Hnůj jednoduše rozsypte po povrchu záhonku a potom postupujte v řádcích a zarývejte. Panuje celá řada názorů, jak hluboko máme vlastně zarývat. Rozhodně není třeba jít příliš hluboko, ale pokud půdu otočíte, trochu narušíte její strukturu, provzdušní se a může to pomoci zbavit se alespoň části škůdců. Třeba takový plzák španělský, tedy ten hnědý slimák zamořující naše zahrádky, klade svá vajíčka do půdy. Jakmile vrchních třicet až padesát centimetrů obrátíte, dost pravděpodobně se z tepla podloží dostanou na mráz a nepřežijí. Podobně rytím obnažíte kořínky plevelů. Navíc rytím lépe vpravíte do půdy také živiny z hnojení.

Ke zrytému záhonu je vhodné se asi po dvou až třech týdnech ještě jednou vrátit. Nyní už ale rýč nebude třeba, na řadu přijdou hrábě. S těmi rozbijete větší hroudy hlíny, záhonek urovnejte a trochu načechrejte. Nakonec můžete přidat ještě nějaký mulč či trávu, abyste jednak trochu ochránili půdu před mrazem a jednak zmenšili odpařování vody, a tím vysoušení záhonů.

Rada odborníka: Rytí není podmínka Vlastimil Šindelář, zahradník: Pokud si chcete ušetřit trochu fyzické práce, mám pro vás dobrou zprávu. Existuje velké množství zahradníků a odborníků, kteří rytí záhonů nedoporučují. Tvrdí, že půda je živým organismem a my jej rytím narušujeme. V jistém smyslu mají pravdu. Mám ale i špatnou zprávu, neznamená to, že budete úplně bez práce. I když se rozhodnete záhonek nezrýt, je vhodné jej provzdušnit. Použít se k tomu dají rycí vidle, jen s nimi nebudete půdu obracet. Záhonek je pak potřeba také překrýt mulčem. Budete ale muset být pečlivější při odstraňování plevele.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 11/23"

Text: Jan Lodl