Přírodní sirupy zvládne každý: Jak na to

Nebylo by to ovšem dobré! Jednak byste tím do sebe dostali příliš mnoho kalorií, jednak jde o bylinný sirup, který v sobě obsahuje účinné látky, s nimiž je dobré zacházet rozumně. Určitě se nepředávkujete, ale víc zdraví také nezískáte.

Celá škála bylin

Na sirup se hodí téměř každá známá léčivka. Na jaře to bývá smetanka lékařská. To, co nazýváme pampeliškovým medem, je v podstatě hustý sirup. Dále pak se dá využít třeba květ bezu černého nebo podběl. Oblíbený a krásně voňavý sirup je z mladých výhonků smrků.

Někteří zkušenější milovníci bylin vytvářejí sirupy ze směsí léčivek, do kterých se dá přidat i kopřiva. Někdo ale dělá i „jednodruhový“ kopřivový sirup. Teď v létě se na řadu dostávají uklidňující a například kašel tišící nebo imunitu posilující bylinky – máta, meduňka, jitrocel, mateřídouška, levandule, sedmikrása nebo divizna. Můžete zkusit i různé kombinace léčivek.

Čistému vše čisté

Ještě než začnete připravovat sirup, najděte si čisté místo, kde na něj nasbíráte suroviny. Nejlepší je vypěstovat bylinky na zahradě, pak víte, že kolem nich neprošli psi ani neprojela auta. Určitě to zkuste s meduňkou, mátou nebo mateřídouškou, ovšem lípu, bezinku nebo lán hluchavky asi doma pěstovat nebudete.

Dále je hodně důležité mít dobře vymyté, ba dokonce vypařené sklenice a další nádobí, stejně jako při zavařování. Někdo je pro jistotu ještě vyplachuje lihem. Byliny zpracovávejte čerstvé. Liší se i názory na to, zda rostliny předem oplachovat, převažuje ale názor, že je to zdravější. Spíše se neoplachují ty rostliny, které jsou bohaté na pyl, tedy smetanka.

Dva postupy výroby

Bude jen na vás, jakou metodou si sirup uděláte – můžete použít tu za studena nebo tu za tepla. Studený postup znamená, že léčivky nakládáte do velké sklenice spolu s cukrem, střídáte jednotlivé vrstvy. Výhodou je, že si rostliny zachovají více vitaminů, nevýhodou zase to, že sirup nevydrží tak dlouho, jako kdyby byl tepelně zpracovaný. Nejlepší je mít ho v lednici.

Sirup za tepla vzniká z bylinného odvaru, do kterého se přidává cukr. Ve sklenicích ho můžete mít déle než ten za studena.

Zajímavá je i otázka cukru. Někdo používá zásadně jen přírodní třtinový, někdo běžný krystal a někdo zase nedá (hlavně u sirupů za studena) dopustit na moučkový cukr. Je třeba to vyzkoušet, záleží na vás, jakou cestu zvolíte. Někdo také přidává do bylinných sirupů citronovou šťávu nebo plátky citrusů. Opět záleží na vaší chuti.

Jitrocelový sirup proti kašli

pět hrstí čerstvých listů jitrocele kopinatého

zhruba 3 hrnky cukru

Postup:

Tento sirup je za studena. Listy jitrocele opláchněte a natrhejte na kousky. Do vyvařené sklenice dejte nejdřív asi centimetrovou vrstvu bylinek, zasypte vrstvou cukru, a tak postupujte stále dál. dokud nebude sklenice plná nebo dokud budete mít suroviny. Poslední vrstvou je cukr, který začne bylinky sám louhovat. Sklenici dejte do temna asi na 6 týdnů, až cukr zmizí a vznikne hustá tekutina. Tu pak přeceďte přes plátýnko do jiné čisté sklenice, bylinky ještě vymačkejte. Sirup uložte v chladu.

Mátový sirup pro osvěžení

asi 30 stonků máty i s listy

1 bio citron

1 kilogram cukru

asi 1,5 litru vody

Postup:

Do sirupu za tepla se mohou dát i tvrdší části bylin, a tak mátové stonky pokrájejte, dejte do sterilní nádoby a zalijte vodou. Přidejte na kolečka nakrájený citron. Začněte na vařiči zahřívat až k varu a pak udržujte teplotu asi půl hodiny. Poté přeceďte přes hustší plátno. Přisypte cukr a přiveďte zvolna k varu. Míchejte, dokud se nerozpustí cukr. Pak nalijte do čistých lahví.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 7/2021"

Text: Marcela Kašpárková