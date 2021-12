Příští rok ho najdu! Kde se seznámit i bez seznamky?

Seznamovací pobyty a večírky

Proč nespojit příjemné s užitečným a nestrávit třeba turisticky či lyžařsky zaměřený víkend na horách se zárukou toho, že penzion bude zcela genderově vyvážený a navíc věkově ideálně rozvrstvený? A nevyjde-li seznámení, může vyjít přátelství. Neklapne-li ani to, i tak nemusíte litovat! Strávíte víkend v přírodě, příjemnou aktivitou, poklábosíte s lidmi a prostě okouknete, jak to na takových akcích chodí. V podobném duchu a za podobným účelem se pořádají i různé tematicky zaměřené večírky a srazy. Existuje i celá řada facebookových skupin orientovaných kupříkladu na otužování, přechody hor, kempování a podobné aktivity, kde není seznámení primárním cílem, ale může být jaksi vedlejším. V těchto skupinách se pořádají nejrůznější srazy, společné akce, lidé zde hledají parťáky pro danou aktivitu – někdy naznačí, že by přivítali společnost druhého pohlaví, jindy jde skutečně jen o pohodového parťáka a společný koníček. Ve dvou se to zkrátka lépe táhne nejen ve vztahu.