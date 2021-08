Přitahují vás padouši? Víme, proč jim dáváte přednost před ideálními partnery

Máte vedle sebe skvělého partnera, který by vás na rukou nosil, snesl vám modré z nebe a na jinou se ani nepodívá? Tak trochu výhra v loterii, co říkáte? Tenhle pan Dokonalý má ale jednu podstatnou chybu – je hodný až moc. Je až k nevíře, jak moc dokážeme být my ženy v tomto ohledu bláznivé. Místo toho, abychom si ho vážily, ho nakonec opustíme. A proč? Protože s padouchy je přece větší zábava! Co dalšího nás na nich ještě přitahuje?

Sebevědomí Zlí chlapci v tom zkrátka umí chodit. Jejich sebevědomé vystupování nás přitahuje jako magnet, a i když občas můžou působit povýšeně nebo namyšleně, něco na nich prostě je. Ví přesně, co a jak mají říct, aby nás dostaly do kolen, líbí se nám jejich drzost a jejich sebejisté chování je prostě sexy. Ať se nám to líbí nebo ne, hodné kluky typu „kde ho postavíš, tam ho najdeš" hravě strčí do kapsy.

Vášeň Se ženami to prostě umí, a i když mohou působit, že jim na vás vlastně vůbec nezáleží, když dojde na věc, tak moc dobře vědí, jak ženu hýčkat a rozmazlovat. A to ve všech směrech. Jestli vám něco ve vztahu s padouchem rozhodně chybět nebude, pak je to právě vášeň.

Dobrodružství Se zlobivým chlapcem je život jako jízda na horské dráze. Jednou jste nahoře, podruhé dole a nikdy nevíte, co dalšího přijde. S hodným klukem máte sice jistotu, můžete se na něj za každých okolností spolehnout, ale sem tam každá z nás zatouží po dobrodružství. A že jich zlobivý chlapec může nabídnout!

Bezpečí Každá žena se chce cítit po boku muže v bezpečí. Protože se zlobiví kluci nebojí ničeho a nikoho, často v nás vyvolávají pocit, že nás ochrání před celým světem. Netoužíme tak po ničem jiném než se v jejich náručí ukrýt před jakýmkoliv nebezpečím.

Kalhoty nosí oni Hodní kluci by sice ani mouše neublížili, ale občas jsou z nich tak trochu podpantofláci. Nejsou tak průbojní ani akční, při každé hádce se raději stáhnou do ústraní a nestojí si za svými názory. To se vám s padouchem stát nemůže. Ten si dokáže obhájit skoro všechno, pohádá se s vámi sice do krve, ale o to sladší usmíření pro vás pak nachystá.

Je s nimi zábava Nejen ve vztahu, ale i celkově v životě jsou důležité zábava, a hlavně smích. Pokud vedle sebe máte „suchoše", který se bojí prohodit vtípek na vaši adresu, a to třeba i trochu neslušný (a zároveň si z něj nemůžete udělat srandu ani vy, protože se hned urazí), pak to není úplně ono. Zlobiví kluci si z vás občas vystřelí, nezkazí žádnou legraci a často se s nimi nasmějete tak, že vás bude bolet břicho. A to je prostě fajn.