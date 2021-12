Přítomnost partnera u porodu může zabít intimní život. Kdy není vhodný?

Konec sexu, nebo podpora a pomoc? Přítomnost partnera u porodu má řadu výhod, ale některé oblasti partnerského soužití může tato zkušenost i zkomplikovat.

Porodní šok Ne vždy je přítomnost partnera u porodu obohacujícím a tmelícím momentem pro partnerský vztah. V některých případech to může být právě naopak… „Dodnes lituji, že jsem Davida k přítomnosti u porodu dotlačila. U starší dcery to nestihl a mně to bylo líto – nejen za mě, ale za nás oba. Měla jsem pocit, že je to něco, co by měl každý táta zažít. David tušil, do čeho jde, absolvoval se mnou i předporodní kurz, ale porod s ním hrozně zamával a skoro půldruhého roku jsme pak řešili problémy v intimním životě. Nyní jsou malému tři roky a teprve teď mám pocit, že se vše v této oblasti konečně uklidnilo a vrátilo do normálu. Pokud budeme mít třetí dítě, manžela k porodu už nechci,“ svěřila se Marie, maminka školačky Sáry a tříletého Davida. Patří otec k porodu? Podívejte se na video:

Bonusy nelze zpochybnit Celá staletí byl v našich zeměpisných šířkách porod výhradně ženskou záležitostí, vše se začalo měnit s nástupem porodů v nemocnicích, kde se porod nejprve odlidštil a pak se v posledních dvou desetiletích opět vracel k určité přirozenosti a lidskosti. A to je pochopitelně báječné! Muži mají možnost doprovázet své ženy ve velmi náročné situaci, které jsou navíc vystavené v cizím prostředí. Mohou sledovat, jak jejich potomek přichází na svět, což může prohloubit nejeden partnerský vztah. Přítomnost muže u porodu skýtá mnohým ženám obrovskou psychickou a často i skutečnou fyzickou podporu a mnohdy i výraznou pomoc v komunikaci s personálem. Muž může skvěle zafungovat i jako hlídač toho, zda se k ženě chová personál profesionálně a s respektem k jejím přáním. Výhody přítomnosti nejbližší osoby jsou v těžké hodince jistě nezpochybnitelné. Ale… Jste prvorozená? Pozor na snahu být dokonalá a ve vztahu se zavděčit Prvorozené ženy mívají tendence být ve vztahu přehnaně přičinlivé a v…

Ženu připravila příroda Každý muž, který je se svou partnerkou u porodu, by tam měl být z vlastní vůle, bez použití špetky manipulace a nátlaku. Muži jsou od přírody ochránci a v situaci, kdy nemohou naříkající ženě na pokraji sil nijak konkrétně pomoci, propadají v některých případech čirému zoufalství a bezmoci, které v nich mohou zanechat hluboké stopy. Stejně palčivé mohou být přirozeně i dosti naturalistické výjevy, které porod provázejí. Je nutné si uvědomit, že zatímco ženě je od přírody dáno otěhotnět a rodit, příroda ji k tomu fyzicky, hormonálně i emocionálně vybavila, muž tuto přirozenou přípravu v krvi prostě nemá. Fenomén nezralý otec: Rozmazluje děti a chová se jak dítě. Jak to zvládnout? Nezralý otec nemusí být v bezdětném vztahu špatný partner, jenže jak…

Během chvilky je z milenky matka Při porodu se během několika hodin přímo před očima muže promění atributy ženství spojené se sexualitou v atributy a nástroje mateřství. To může u citlivějších mužů na nějaký čas poznamenat partnerský intimní život. Odborníci sice tvrdí, že nejde o jev příliš častý, nicméně jisté riziko existuje, a pokud muž k porodu nechce, necítí se na to, určitě je vhodné jeho přání respektovat. Ostatně není jedinou osobou, která ženu může doprovázet. Zajímavé je, že přítomnost mužů u porodu nedoporučoval kupříkladu jeden z nejvýraznějších porodníků minulého století Michel Odent, který přítomnost otce viděl jako rušivou a přes svou obrovskou úctu k porodnímu procesu ji nepodporoval. „Ideální porodní prostředí nezahrnuje obecně vůbec žádné muže. Strávil jsem u porodů a porodnictvím více než padesát let. Nejlepší je, když se kolem nevyskytuje nikdo kromě zkušené porodní asistentky, žádný manžel či lékař,“ uvedl dokonce opakovaně Odent. Avšak i to je pouze jeden z názorů a nejdůležitější je, jak se rozhodnou přímí účastníci… Jak muži říkají Miluji tě? Slova jsou vedlejší, soustřeďte se na gesta a činy Někdy se ženám může zdát, že jim jejich partner už opravdu dlouho…