Přiučte se u zlatokopek: Budete překvapené, nejde o nic nemorálního!

Ačkoliv zlatokopky bývají ve společnosti většinou odsuzovány za to, že jim jde jen o peníze, jejich činy mají své opodstatnění a někdy dokážou i inspirovat. Zlatokopky mohou nabídnout řadu zajímavých zkušeností nejen mužům, ale i ženám…

Dohoda místo lásky Je atraktivní, zpravidla mladá nebo alespoň mladší než její partner. Zlatokopka nehledá ve vztahu lásku a souznění duší, hledá pohodlí, luxus a nadstandardní hmotné zabezpečení. Za tyto benefity je ochotná nabídnout svůj čas i tělo muži, kterého obvykle nemiluje. Vztahy zlatokopek stojí na dohodě, z níž profitují oba partneři. Každý však jinak. Z jistého pohledu navazují zlatokopky na pradávné tradice, kdy životními prioritami velké části žen bývala touha po zabezpečení sebe a potomků, touha být ochraňována a zajištěna. To vše se často odehrávalo bez lásky, která dříve nebývala pro partnerský vztah tolik důležitá, jako je tomu nyní. Lidé se nebrali z lásky, ale z rozumu – každý z partnerů nabízel něco. Velmi podobně přistupují ke vztahům i moderní zlatokopky. Nabízejí hezké tělo, tvářičku i další pečlivě udržované kvality výměnou za luxus a hmotný dostatek. V těchto ohledech si umějí jít obdivuhodně za svým. Kupodivu se od těchto žen můžeme i mnohému naučit a naprosto nejde o něco nemorálního!

Zlatokopky se nebojí hodně očekávat Moderní žena bývá emancipovaná, samostatná, má ráda svůj život pod kontrolou a ráda vše zvládá sama. Od muže pak chce rovnocenné partnerství, což by byl pochopitelně ideální model, který se bohužel mnohdy po čase zvrhne v to, že se ženě během hodiny v ruce vystřídají řasenka, aku šroubovák i vařečka. Žena vydává maximum a očekává málo. Možná by i mnohým emancipovaným ženám prospělo, aby ve vztahu očekávaly více péče a pozornosti. „Většina lidí si myslí, že jsme sobecké, ale já si nemyslím, že je to pravda. Žena s vysokou sebehodnotou ví, co do vztahu přináší, a očekává totéž na oplátku," tvrdí populární influencerka a z pohledu běžných žen zlatokopka Ella Freimann.

Zlatokopky o sebe pečlivě dbají Zlatokopkám lze vyčítat leccos, ale absolutně nikdy to, že by zanedbávaly svůj vzhled a péči o své tělo – v tom mohou být nejedné ženě příkladem! A s ohledem na to, že právě jejich tělo a vzhled jsou jejich hlavním přínosem do partnerských vztahů, které navazují, neostýchají se o „příspěvek na péči o sebe" říct. Vždyť o vzhled nepečují jen kvůli sobě! I v tom mohou být pro ostatní ženy inspirativní – proč se jednou za čas nenechat pozvat na masáž či kosmetiku anebo si neříct o příspěvek na posilovnu, když se partnerovi tolik nezamlouvá nějaké to kilo navíc.

Zlatokopky se nechají rozmazlovat Každému normálnímu muži udělá radost nejen teplá večeře a vyžehlená košile, ale kupodivu i to, když se žena občas nechá rozmazlovat a hýčkat. Tuto potřebu mají muži pro mnohé ženy trochu překvapivě uloženou hluboko v genech. Nicméně pravda je, že po tom netouží, na rozdíl od teplé večeře, každý den. Proč jim v některých případech nedovolujeme tuto potřebu naplnit? Radost jim pak udělá nejen to, že jsme jim dovolili nás na chvíli něčím rozmazlit, ale i to, že jejich snahu oceníme. Příjemné to bývá pro obě strany – ženy se cítí milovány a muži obdivováni.