Pro všechny, kteří mají neustále hlad: 15 potravin, které sníží vaši chuť na jídlo

Ryby s červeným masem jako okouník mořský, losos nerka, chňapal císařský nebo chňapal rudý a další ryby známé pod anglickým názvem redfish obsahují obrovské množství bílkovin a omega 3 mastných kyselin. Což je kombinace, která vás dokáže zasytit na dlouhou dobu. Je to vlastně takový bonus. Jíst ryby je velmi zdravé. A pravidelná konzumace těchto druhů ryb kromě obezity snižuje také riziko cukrovky nebo onemocnění srdce.

Avokádo je skvělým zdrojem esenciálních mastných kyselin, ale to, díky čemu se po snědení avokáda cítíte plní, je přítomnost kyseliny olejové. Výzkum prováděný v Kalifornii ukázal, že lidé, kteří jedli při obědě během hlavního jídla avokádo , snědli při odpolední svačině o 40 % menší porci než ti, kteří avokádo k obědu nesnědli.

Náš apetit pomáhá kontrolovat kofein, který je v kávě obsažen. A to proto, že kofein umí rozkládat tuky. Když si dáte kávu například 30 minut před jídlem, sníží to vaši chuť k jídlu. Káva navíc zrychluje metabolismus . Ovšem pozor! Kupujte kvalitní kávu a dopřejte si jen takové množství, které odpovídá vašemu zdravotnímu stavu.

Chia semínka

Sytící síla nenápadných semínek chia je dobře známá. Stačí hrst a cítíte se plní. Je to proto, že každé semínko je schopné absorbovat až dvanáctinásobné množství vody, než je jeho velikost. Proto vás tak lehce zaplní. Ideální je nasypat si semínka do jogurtu, ovesných vloček, ovocného či zeleninového smoothie nebo jen do sklenky mléka.