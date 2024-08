Řeč těla signalizuje i potíže ve vztahu: Jak se projevují?

Panenky jsou malé

Oči na vás prozradí hodně. Když někoho sexuálně přitahujete, jeho panenky se automaticky zvětší. Stává se to podvědomě, takže jde o dobrý ukazatel toho, zda o vás má váš protějšek zájem. Takže zkontrolujte jeho oči poté, co ho políbíte. Možná vám ukážou přesně to, co potřebujete vědět.

Je šance, že váš vztah vydrží do konce života? Podívejte se na video: