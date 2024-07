7 důvodů, proč chodit v létě naboso

Odhodit boty, když vyjdete ráno na zahradu nebo se procházíte po parku, má své výhody. Ten pocit, když se moje bosé nohy dotknou trávy vlhké od ranní rosy, když se prsty líně protáhnou a zaboří do písku anebo se chodidla snaží obejmout kůru spadlého stromu… Pro mě je chůze bez bot na zahradě nebo v lese vysloveně příjemná aktivita. Pokud to máte stejně, mám pro vás i zdravotní důvody, proč čas od času odhodit boty.

Spojení s přírodou

Vaše tělo se propojí přímo s povrchem, což vytváří přirozený a intimní kontakt s přírodou. Mnohem líp si tak uvědomíte a oceníte texturu půdy, trávy, písku nebo kamínků nohama. A pocit spojení s přírodou je vlastně silný terapeutický prvek, který může dávat životu smysl.

Super posilovna

Chození naboso je skvělý způsob, jak posilovat svaly nohou a chodidel. Když chodíte bez bot, vaše nohy se přizpůsobují nerovnostem terénu a musí se více namáhat, aby udržely rovnováhu. Trénuje to nohy a zlepšuje stabilitu.

Reflexní terapie

Na chodidlech najdete spoustu reflexních bodů, které jsou spojené s různými částmi těla. Během chůze po členitém terénu tyhle body stimulujete, podporujete lepší krevní oběh, ale i činnost různých orgánů.

Masáž zadarmo

Všechny víme, že po masáži se cítíme lehčí, uvolněnější a spokojenější. A přesně takhle funguje i bosá chůze. Písek jemně tře nožky, tráva je hladí a chladí, kamínky jsou jako silová masáž. Stačí deset minut chůze a zmírní se vám napětí v celém těle.

Cit pro šestý smysl

Říká se mu propriocepce, je to vlastně schopnost zaznamenat míru napětí ve svalech šlachách a kloubech, prostě vnímat vlastní tělo. Můžete si to jednoduše představit tak, že když natáhnete a ohnete ruku, aniž byste se na ni dívala, stejně přesně víte, které klouby se hýbou a jaké svaly jste zapojila. No a tenhle šestý smysl posilujete právě chůzí naboso. To pak vede k lepší rovnováze a koordinaci.

Holka v nás

Když zujete boty, můžete na chvíli zažít pocit, že se ve vás probouzí malá holka, která je svobodná, umí si hrát a nic pro ni není nemožné. Jako úleva od každodenních starostí je alespoň malá dávka spontánnosti k nezaplacení.

Sexy nožky

Nezapomeňte se o svoje nohy starat. Celodenní sevření v těsných botách je pro ně peklo. Každý večer je jemně masírujte, krémujte, čas od času si dopřejte pedikúru a nehty na nohách nalakujte. Na léto se nemusíte bát neonových výrazných barev, ale nic nezkazíte ani sexy rudou.

Co jste o chodidlech nevěděli: V každém chodidle najdete 26 kostí, dohromady jich je tedy 52, což tvoří zhruba čtvrtinu všech kostí v těle dospělého člověka (udává se, že jich je zpravidla 206).

Při chůzi se na chodidlo přenáší obrovský tlak. Je asi dvakrát větší než váha těla a rovnoměrně se rozkládá po celé ploše chodidla.

Chodidlo má tři oblouky – podélný oblouk, příčný oblouk a příčný přední oblouk. Slouží ke zvýšení pružnosti a odolnosti chodidla při pohybu.

Každé chodidlo obsahuje přibližně 250 000 žláz, které produkují více než půl litru potu denně.

Náš tip: Vytvořte si parkur

Pokud máte zahradu, můžete si vyrobit vlastní masážní chodník, na kterém budete střídat různé typy materiálů od písku přes kůru po kamínky. Ocení ho i vaše děti!

Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 6/23.

Text: Majka Dvořáková