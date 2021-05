Proč je dobré mít po čtyřicítce pár kilo navíc. Může vám to zachránit i život

Pár kilo navíc nevadí

Ať chcete nebo ne, po čtyřicítce se začne metabolismus u žen zpomalovat. Spousta žen najednou přibere pár kilo a vlastně si ani toho není vědoma. Když pak najednou touží shodit to, co nabraly, jde to hůře a jsou z toho nešťastné. Přitom nejdůležitější by neměla být pouhá ztráta tuku, ale především kvalita života a to, jak se ve svém těle budeme cítit. „V naší společnosti se štíhlost spojuje s úspěchem a držení diet je důkazem schopnosti sebekontroly. Krása jedinečnosti se potlačuje módními vzory, které mohou být zjednodušeně vyjádřeny v kilogramech váhy nebo tvarem postavy. Přitom bylo prokázáno, že pár kilo navíc neškodí zdraví, ale škodí duši,“ varuje odbornice Iva Málková. Cílem by mělo být, aby se žena cítila ve svém těle dobře. Zdravá váha se bohužel stále určuje podle tabulek, ale měla by se určovat podle toho, jaká hmotnost je ideální pro daného člověka, a to jak z hlediska těla, tak duše.