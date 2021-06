Proč je kváskový chléb zdravější než z droždí? 4 důvody, které vás přesvědčí

Přestože si spousta lidí myslí, že tmavý chléb z obchodu je zdravější, nemusí to být pravda. Záleží totiž na tom, z čeho a jak je vyroben. Podle odborníků je nejzdravější ten, který je upečen z celozrnné mouky, ideálně žitné, a který prošel třífázovým dlouhým kvašením (to znamená aktivace kvásku, rozkvas a kvašení těsta). Takový chleba má pak pro tělo skutečně nejvíc benefitů.

Kváskový chleba je lehčeji stravitelný díky činnosti různých druhů mikroorganismů a jejich enzymů, které se v kvásku přirozeně množí. "Pokud je někdo citlivý nebo trpí nějakým onemocněním zažívacího traktu, tak mu může běžný bílý pšeničný chléb dělat potíže, ale kváskový dokáže strávit bez obtíží. Nemusí to ale být pravidlem, každý si musí individuálně vyzkoušet, co mu dělá a nedělá dobře. Díky procesu fermentace dochází i k lepší využitelnosti některých prospěšných látek," dodává Hana Pávková Málková. Pokud je chléb vyrobený z celozrnné mouky, obsahuje i vysoké množství vlákniny, která čistí trávicí trakt, zamezuje zácpě a má plno dalších prospěšných účinků.

Ano, hodí. Jak říká Hana Málková, kvalitní žitný chléb (nejlépe celozrnný) můžete klidně zařadit do jídelníčku, a to i ve fázi hubnutí. "Je ale potřeba hlídat si množství, které sníme. I když je zdravější a nutričně hodnotnější než bílý pšeničný chléb, z hlediska energie to vyjde téměř nastejno. A při hubnutí je potřeba kromě kvality stravy hlídat právě energetický příjem," vysvětluje Málková.

Bonus navíc

A ještě jedno velké pozitivum kváskový chléb má. Jen tak se vám nezkazí, a to díky kyselině mléčné a octové. Díky tomu vydrží týden i více a nezačne plesnivět. Jediné, co se může stát, že chléb ztvrdne, ale to nevadí. Můžete ho dát na pár minut do trouby a bude zase měkký nebo ho obalte v hrašce (cizrnová mouka s vodou) a máte oběd hotový.