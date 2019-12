Proč je váš partner cynický? To prozradí jeho znamení. Naučte se tomu předcházet

Každý z nás je někdy trochu cynik, někdo ovšem více a někdo méně a vliv na to mají podle astrologie i hvězdy. Co vlastně znamená být cynikem? Cynik je člověk, který je především bezohledný a zraňuje city ostatních, zesměšňuje a zpochybňuje to, co druzí pokládají za základní lidské hodnoty. Ovšem neznamená to, že by cynici neměli srdce, naopak. Cynismus může být způsob, jak se chránit před možným zraněním.

Beran (21. 3. - 19. 4.) Berani jsou cyničtí v případě, že se setkají s lidmi, kteří tvrdí, že jsou přímí a čestní, a přitom nejsou. Pokud se tedy chystáte před Beranem tvrdit, že jste opravdu upřímný, věřte, že Beran se zpočátku projeví cynicky a bude vaši „pravdu" zpochybňovat. Říkat před Beranem „pravda je…" nebo „upřímně…" znamená jen jedno – bude si myslet, že lžete.

Býk (20. 4. – 20. 5.) Býci jsou cyničtí v kontaktu s lidmi, kteří se vychloubají. To Býci nesnášejí, takže jestli máte potřebu před Býkem říkat, jak jste skvělí, pravděpodobně bude vaše prohlášení cynicky zpochybňovat. A to i tehdy, když uděláte něco pozoruhodného nebo obdivuhodného, Býk nemá rád, když to dává někdo najevo. Každý, kdo „loví" komplimenty, musí počítat u Býka s jistou dávkou cynismu.

Blíženci (21. 5. - 20. 6.) Blíženci bývají cyničtí, pokud jde o sociální média. Je skvělé, že váš život je tak dokonalý, že máte potřebu sdílet každý úspěch nebo oslňující detaily se světem, ale Blíženec na to pohlíží trochu cynicky. Blíženci sice vědí, že třeba musíte hovořit o všech těch úžasných věcech a sdílet je se světem, ale rádi by, aby bylo vychvalování vyvážené realitou.

Rak (21. 6. – 22. 7.) Raci chtějí vždycky vědět, na čem jsou. Proč je zvete na večeři? Proč jste jim dali lístek na ten koncert zadarmo? Co chcete na oplátku? Ve světě Raků nejsou žádné obědy zdarma a raději by věděli, co za to chcete, než přijmou jakýkoli dar. Je to cynické? Ano, možná, ale je to taky způsob, jak neubližovat, když to druzí nečekají.

Lev (23. 7. - 22. 8.) Lvi jsou cyničtí proto, že chtějí být vždycky nejlepší. Jsou ambiciózní a chtějí dosáhnout velkých úspěchů, takže někdy se chovají cynicky a dávají to ostatním pořádně „sežrat". Jenže víra, že všechno může mít, vede ke zklamání a pocitu selhání.

Panna (23. 8. – 22. 9.) Panny bývají cynické v případě, že jde o pravdy druhých lidí. Když Panna nemůže najít nic, co by podpořilo něčí myšlenky nebo víru, stanou se v ten moment cynickými. Budou bezohledné a budou zraňovat vaše city. Je to proto, že prostě musí k jistým vírám dospět samy vlastním způsobem. Jsou totiž mimořádně inteligentní a analytické, takže není snadné je ovládat.

Váhy (23.9. – 22.10.) Váhy nesnášejí lži a výmluvy lidí kvůli tomu, že jdou pozdě, proč jdou pozdě nebo proč udělali to či ono. Pak jsou cynické a dají vám to najevo. „No jistě, tomu tak věřím, že jsi zaspal." Nebo přijde partner Vah o třicet minut později ne večeři a začne se vymlouvat: „Tomu tak věřím, že jsi nemohl odejít z práce dřív. To se neumíš postavit šéfovi? Jsi nemožný."

Štír (23. 10. – 21. 11.) Štír bývá tajemný a není pro něj snadné věřit lidem. Jejich podezíravá povaha živí jejich cynismus, takže téměř vždy čekají zradu. Oni by ale řekli, že mají jen realistický pohled na svět a že nejsou naivní blázni. Je podle nich lepší být mile překvapen než nepříjemně zklamán.

Střelec (22. 11. – 21. 12.) Střelci mají tendenci dávat neustále druhým najevo, co je správné a co špatné. Podle nich totiž druzí lidé ztratili svůj morální kompas a dělají věci impulzivně, zatímco Střelci se podle vlastního přesvědčení drží morálky a pravdy. Jsou o sobě přesvědčeni, že vědí přesně, co dělají a proč to dělají – proto se někdy chovají vůči ostatním kousavě a cynicky.

Kozoroh (22. 12. – 19. 1.) Kozorozi mohou být cyničtí ve chvíli, kdy si myslí, že ostatní lidé vědí, co dělají - aniž by se poradili s nimi - s Kozorohy. Je to proto, že se Kozorohové nemohou zbavit pocitu zodpovědnosti a dělá jim problém důvěřovat tomu, že ostatní budou dělat to, co mají, když na ně Kozoroh nebude dohlížet.

Vodnář (21. 1. - 20. 2.) Vodnáři jsou velmi zdatní a kreativní a mohou být cyničtí v případě, že si někdo jiný myslí, že je kreativnější, inovativnější nebo chytřejší než oni. Obvykle jsou totiž tou nejchytřejší osobou v místnosti a nelíbí se jim, když je jejich pozice zpochybňována. Pro Vodnáře neexistuje žádná střední cesta – jsou buď nejlepší, nebo se soutěže nezúčastní.