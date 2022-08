Proč je váš život nanic? Důvod, proč se cítíte mizerně, najdete ve svém znamení

Astrologie nám může pomoci odpovědět na mnohé otázky týkající se lásky, kariéry i financí. Ale jen zřídka se obracíme na zvěrokruh, aby nám pomohl odhalit, proč jsme v náročných obdobích svého života nešťastní. Zde jsou důvody, proč se cítíme mizerně a proč máme pocit, že život stojí za starou bačkoru.

Beran (21. 3. – 20. 4.) Chcete znát stručnou a nekompromisní pravdu o Beranech? V podstatě mají povahu malého dítěte. A to vážně. Jejich přátelé si musí dávat pozor na to, co říkají, protože pokud urazí Berany, budou si připadat jako rodiče malých dětí, když není po jejich. S těmi pak také není žádná legrace a vše dokážou během vteřiny změnit v boj. Berani, musíte se zaměřit na to, aby vás nevytáčely maličkosti. Stejně tak si buďte vědomi toho, že vaše přání a touhy se ne vždy musí splnit.

Býk (21. 4. – 21. 5.) Býci jsou tvrdohlaví, takže nikdy neuhnou a nepřiznají, když se mýlí. Pokud jsou v současné době ve vztahu, měli by se mít na pozoru. Zdravý a trvalý vztah je plný kompromisů, proto nemůžete mít vždy pravdu. Musíte pracovat na své schopnosti dělat kompromisy, vaše tvrdohlavost vám může způsobit akorát hromadu problémů. Vaší další „vadou" je snaha partnera vlastnit. Nikdo ale nechce být něčím majetkem. Dejte svým blízkým dostatek prostoru, který potřebují.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) Blíženci by si měli uvědomit, že jejich největším nepřítelem je jejich nerozhodnost. Mít názor nedělá z někoho špatného člověka, nerozhodnost je však otravná. Pro ostatní je frustrující, když někdo jim blízký věčně neví, co vlastně chce. Pokud ale konečně dospějete k rozhodnutí, dřív než ho řeknete ostatním, se ujistěte, že si za svým názorem stojíte. Ještě otravnější než někdo nerozhodný je ten, kdo svá rozhodnutí neustále mění. Nemůžete být k někomu jeden den milí a druhý den hrubí. Buď ho máte rádi, nebo ne.

Rak (22. 6. – 22. 7.) Život není vždy podle vás a nemůžete manipulovat lidmi, abyste dostali, co chcete. To není v pořádku v žádné situaci. Důvěra ostatních není slabost, kterou můžete využít pro svůj osobní prospěch. Také byste neměli být podezíraví k motivům ostatních lidí, zvláště pokud jde o přátele a rodinu. Tahle nejistota ve vztazích povede pouze ke zbytečným bitvám, které zaručeně prohrajete.

Lev (23. 7. – 22. 8.) Dvě nejméně atraktivní vlastnosti Lvů jsou jejich arogance a tvrdohlavost. Lvi by měli slézt ze svého piedestalu a naučit se řešit problémy s lidmi přímo, hezky z očí do očí. Také by si měli uvědomit, že nejsou lepší než ostatní a svět se netočí jen kolem nich. Kompromis je způsob, který funguje. Vztahy vyžadují také úsilí a občas i tvrdou dřinu, takže: Lvi, nebuďte líní. Pokud jste do někoho bezhlavě zamilovaní, můžete mu to dát najevo tím, že mu darujete i kousek svého času. Nic není víc sexy než člověk, který přesně ví, co jeho partner potřebuje.

Panna (23. 8. – 22. 9.) Znáte rčení, které říká, že pro stromy nevidíte les? To se dá říct o Pannách, které jsou často zaměřeny na jednu věc, kvůli které zapomínají na další. Není nic špatného na tom být oddaný pracovník, ale je také důležité neztrácet přehled o tom, co se děje okolo. Pokud budete ve svém životě upřednostňovat práci před lidmi a svými koníčky, jednoho dne můžete zjistit, že jste úplně sami. I když je v pořádku usilovat o dokonalost, pamatujte, že nic takového neexistuje a neměli byste to očekávat ani od sebe, ani od ostatních kolem. Být přehnaně kritický k sobě a k lidem, které milujete, je účinný způsob, jak je odehnat.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) Udržování zášti je dost špatné samo o sobě, ale ve spojení s odporem Vah ke konfrontaci je to ještě horší. Dotyčná osoba totiž často ani neví, čím vás urazila. Když vás někdo naštve, přesně mu řekněte, co se stalo, co vám udělal. Nepalte mosty, když je lze zachránit. A neutápějte se v sebelítosti, když to nevyjde. Přijměte, že některé vztahy prostě nemají fungovat.

Štír (24. 10. – 22. 11.) Je v pořádku mít nějaká tajemství, ale pokud se lidem okolo neotevřete, bude pro ně těžké vás pochopit. Zbytečné tajemství může zničit jakoukoli šanci na šťastný vztah. Také je třeba myslet na to, že mezi tajemstvím a lží je jen tenká hranice. Štíři, ujistěte se, že víte, kde se tato hranice nachází. Jste bohužel také nedůvěřivý a žárlivý člověk. Chvíli trvá, než si k někomu vybudujete důvěru, ale nezapomeňte, že pro každý vztah je důvěra klíčová, takže je důležitá. Pokud chcete být šťastní, musíte se naučit důvěřovat druhým a být vděční za to, co máte.

Střelec (23. 11. – 21. 12.) Možná máte vždy dobré úmysly, ale většinou přehnaně slibujete a nedokážete sliby splnit. Často pak zklamete lidi, kterým na vás záleží. Přestaňte s tím! To množství zklamání nakonec v určité chvíli odmítne druhý snášet a raději to vzdá. Proč vás žádat o pomoc, když to stejně zase nesplníte? Pokud se na vás lidé, které milujete, nemohou spolehnout, proč by pak chtěli být ve vaší blízkosti?

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Kozorohové často na ostatní působí jako všeználci, vědí o všem alespoň něco. Pro ostatní to ale může být pěkná otrava, nikdo nemá rád, když ho druhý pořád poučuje nebo trumfuje. Přestaňte se povyšovat a naučte se pokoře. Lidé vás budou mít raději, když se nebudete snažit pokaždé dokazovat, že jste ten nejchytřejší člověk v místnosti.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Životní filozofie Vodnářů zní: „Je to moje cesta." Nemají rádi kompromisy, proto je těžké s nimi vycházet. Ale musí si uvědomit, že život je právě o kompromisech. Vodnáři, nemůžete pokaždé dostat to, co chcete. Na své cestě životem určitě potkáte spoustu nových a zajímavých lidí, kteří vás mohou inspirovat.