Proč jsem pořád sama? Tady je skutečný důvod podle znamení horoskopu

Nemáte partnera? Možná vám to z mnoha důvodů vyhovuje, ať už proto, že vám nikdo nemluví do života, nebo proto, že jste se zaměřili na kariéru. Možná jste ale sami nechtěně. Třeba ve svých vztazích děláte nějaké chyby, možná dokonce nevědomě. Možná skutečné důvody vašeho single stavu vězí ve vašem horoskopu.

Beran (21. 3. – 20. 4.) Berani mají sebevědomou povahu, což se na začátku vztahu může protějšku zdát sympatické. Ovšem brzo se Beranovo přehnané sebevědomí mění na otravnou vlastnost. Jestli Berani chtějí, aby jejich vztah přežil déle než týden, potřebují občas zmírnit své ego a postoj „já na prvním místě". Pokud to neudělají, nemohou se divit, že budou pořád sami.

Býk (21. 4. – 21. 5.) Nepředpokládejte, že váš partner zůstane loajální, pokud se přestanete starat o svůj vzhled nebo budete příliš líní na romantiku. Býci jsou jako partneři také často tvrdohlaví a mívají tendenci chovat v sobě zášť, pokud jde o řešení nějakého problému. Bohužel jakákoli dlouhodobá zášť, kterou navíc nedokážete dobře skrýt, vede k rozchodu.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) Blíženci často touží po nových výzvách, takže nezřídka svého partnera začnou podvádět, přestože jim je s ním dobře. Je to pro ně typické, i když ne vždy musí jít přímo o fyzickou nevěru. Blíženec touží objevovat nové a nové osobnosti lidí, což jejich partnera může pochopitelně naštvat a raději se s ním rozejde.

Rak (22. 6. – 22. 7.) Raci bývají často single, protože hned na začátku vztahu začnou zmiňovat manželství a děti. Jejich partneři se však většinou vyděsí a utečou dřív, než se vztah překlopí do vážnější fáze. Dost často mají také partneři pocit, že je Raci doslova dusí láskou, ale všeho moc škodí. Ve vztahu totiž lidé chtějí nejen milovat, ale také volně dýchat.

Lev (23. 7. – 22. 8.) Lvi se ve vztahu rádi hádají se svým partnerem, ale je to hlavně proto, že jim na něm záleží. Jenže to málokdo vydrží. Partner bývá spíše zmatený a může mít pocit, že Lev vyvolává zbytečně bitvy, které jsou únavné. Lev chce navíc vždy ve svých osobních bitvách zvítězit, místo toho, aby se snažil získat něčí srdce.

Panna (23. 8. – 22. 9.) Panny bývají single, protože jsou plaché a často samy sobě nevěří. A nevěří ani tomu, že by o ně měl někdo opravdový zájem. Panny mají tendenci vzdát se příliš brzo, proto raději nikoho nepozvou ani na rande. Co kdyby se to mohlo pokazit.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) Randění Vah může být doslova katastrofa, protože Váhy si stále vybírají partnery, kteří jsou nějak zlomení nebo zničení a potřebují „opravit". Ve skutečnosti Váhy podvědomě vyhledávají osoby, které pro ně nejsou vhodné, takže pak upadnou do pasti, kdy se stanou manipulátory nebo je začnou podvádět. Hlavně z tohoto důvodu bývají Váhy často single.

Štír (24. 10. – 22. 11.) Štíři jsou vášniví a mají smysl pro kousavý humor. To se ale ve vztahu může změnit v otravné a nepříjemné. Komu by se líbilo, že si z něj někdo sice z lásky, ale „rejpavě" pořád utahuje? Štír navíc praktikuje přístup všechno, nebo nic a velmi často své partnery ovládá. Narazí-li ale na silnou osobnost, které se to nelíbí, může to vést k rozchodu.

Střelec (23. 11. – 21. 12.) Jsou vaše standardy trochu příliš vysoké? Pak můžete být jen Střelec. Jistě, zasloužíte si to nejlepší a nemusíte přijmout hned to první, co se zamane. Ale odmítáte každého i kvůli úplné drobnosti, třeba proto, že pro vás není dost dobrý nebo není dostatečně atraktivní. Takže je jasné, proč jste tak často single – nikdo nemá rád, když mu dáváte najevo, že není dost dobrý.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Dokud si ten druhý nezíská Kozorohovu důvěru, může být rezervovaný, a dokonce žárlivý. Bohužel ale získat něčí důvěru vyžaduje hodně času a vytrvalosti. Takový partner se může začít cítit frustrovaný a znuděný, protože má pocit, že se Kozorohovi nikdy nemůže zavděčit ani ho přesvědčit o tom, že to myslí vážně.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Vodnář je svéhlavý a svou svéráznou povahu se ani nesnaží skrývat! To může být na začátku vztahu roztomilé, ale neustálé konflikty, které Vodnář kvůli svéráznosti nedokáže pustit a nechat být, se časem stanou destruktivními. Není divu, že pak dostane kopačky a zůstává single.