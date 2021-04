Proč královna Alžběta nejí brambory? A co dalšího nesmí jíst královská rodina?

Jeden by si myslel, že být členem královské rodiny znamená jíst ty nejvybranější pokrmy, dopřávat si kaviár a šampaňské. V případě britské královské rodiny se to má tak, že některé potraviny jsou pro ni zakázané. Jiná pravidla si královna naordinovala sama, protože se snaží jíst zdravě, její jídelníček sestává hlavně z bílkovin (maso, ryba) a zeleniny. Královna má jen jednu slabůstku. Jakou?

Česnek a cibule

Královská rodina nejí česnek ani cibuli. Tomu se ani nechce věřit, takové zdravé potraviny! Jak je to možné? Darren McGrady, bývalý královský kuchař, který pracoval v Buckinghamském paláci více než patnáct let, prozradil, že při vaření nesměli používat česnek ani cibuli, protože jsou tak aromatické, že by byly cítit z dechu. A královna nikdy neví, s kým bude jednat. Proto na jejím jídelním lístku nenajdete pokrm obsahující tyto dvě ingredience.