3. Nadměrně cvičíte

Pokud cvičíte, spalujte samozřejmě hodně kalorií a vaše tělo touží po dalších, pak by tedy důvodem pocitu hladu mohl opravdu být hlad. Lidé, kteří pravidelně a dlouho cvičí, mají rychlejší metabolismus a větší chuť k jídlu. Podle průzkumu, který prováděli odborníci v University of Vermont, mají asi tři procenta osob metabolismus, který je buď rychlejší, nebo naopak pomalejší než u zbytku populace. Zaměřte se na to, co a kdy jíte. Podle studií je dobré sníst něco před cvičením, což zlepší váš fyzický výkon a také to minimalizuje poškození svalů.