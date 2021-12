Proč Mikuláš chodí s čertem a proč si dáváme nadílku? Plus další tradice

Za dětmi chodil nejen Mikuláš

Tradice, které se dodržují na svatého Mikuláše, se liší podle zemí. V Česku a na Slovensku v předvečer Mikulášova svátku obchází vlídný, vysoký, důstojný a bělovousý stařec děti, aby je ocenil za slušné chování. Na hlavě má špičatou čepici mitru, v ruce berlu a pod paží knihu hříchů. Oblečený je do červeného či bílého pláště. Je to takový předvoj Ježíška, který děti odměňuje za to, že byly hodné.

V současné době je doprovázen anděly a čerty, ale ne vždy tomu tak bylo. Ještě v 18. století Mikuláše doprovázela celá družina, která vypadala jako ta o masopustu. Jejími členy byly různé bytosti včetně smrtky. Později doprovázel Mikuláše třeba obecní policajt či čert. Oba měli jasně danou roli – jejich úkolem bylo symbolicky trestat a strašit zlobivé děti. Anděl je v této trojici nejmladší.