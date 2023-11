Proč na sebe sestry často žárlí i v dospělosti? Mohou za to rodiče i spory z dětství!

„Nikdy nezapomenu na to, jak mi moje babička na sklonku svého života vyprávěla historky o tom, jak měl její tatínek radši její mladší sestru. Například mi do detailů dokázala popsat nádherné bordó šatičky s malovanými knoflíky, které sestře přivezl odněkud z cest. Babička tehdy dostala jen šátek. Babička sestře šaty velmi záviděla a střípek závisti a žárlivosti na lásku otce ji píchal pod žebry zjevně i v jejích osmdesáti letech. Podotýkám, že se se sestrou navštěvovaly, měly se rády a nedaly na sebe dopustit. Ale stejně jako byla v jejich vztahu celý život láska, byla v něm i žárlivost,“ vzpomíná Olívie a dodává, že to má podobně i ona se svou sestrou. Také proto si na babičku tak často vzpomene. Je neuvěřitelné, že i v dospělosti dokážeme na své sourozence žárlit. Jaké jsou nejčastější důvody?

Konkurenční boj o pozornost rodičů

To, že jsou sourozenci určitým způsobem a do určité míry konkurenty a rivaly v získávání pozornosti, lásky a péče od rodičů, je zcela přirozené. Když tento „boj“ svádějí dvě ženy, může být o něco ostřejší a bolestivější, než když je boj „smíšený“. Bratr je prostě muž a srovnávat se s ním a konkurovat mu není v některých oblastech zcela přirozeně možné. „Jablka a hrušky“ jednoduše srovnávat nelze. Pokud si jedna sestra myslí, že je ta druhá více milovaná a oblíbená, vede to samozřejmě k žárlivosti a ta může zejména u nezralých osobností přetrvávat do dospělosti.