Proč nedokážeme odejít z nefunkčního vztahu? Co pomůže se rozhodnout?

Vztah jako jistota

„Celé roky jsem byla ochotná snášet manželovy románky i jeho nemalé finanční investice do nich. Z mé strany to mělo nevyřčenou podmínku: nesměl opomíjet mě a děti. Můj muž si za svobodu platil – materiálně jsem se měla dobře. Psychicky a citově jsem ale šíleně strádala, což nakonec začalo zrcadlit i mé tělo. Prošla jsem si rakovinou prsu, která mi paradoxně dala sílu odejít a vykročit do nejistoty. Už je to dva roky, které nebyly vždy úplně lehké – zvyk je zvyk – ale fyzicky a duševně se cítím skvěle, čehož si všiml i jeden milý muž,“ svěřila se nám Aneta, která trefně popsala situaci, kdy ve vztahu nepanuje láska a vzájemná úcta, ale hlavně strach o jistoty. Každý z nás pochopitelně v životě touží po určitých jistotách – to je naprosto přirozené a lidské! Ale opravdu jsme ochotní jistoty vyměnit za sebeúctu, sebelásku a v konečném důsledku za život samotný?