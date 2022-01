Proč není partner stejný jako na začátku vztahu? Co způsobuje změnu?

Jednoho dne to muselo přijít! Růžová skla získala čirou barvu a před vámi se začal zjevovat skutečný obraz vašeho vyvoleného. Odborníci vcelku shodně tvrdí, že motýlky v břiše nosíme pouze jeden, maximálně dva roky. Až poté má zamilovanost šanci se přetavit v hlubokou lásku a my začínáme vidět jasněji, koho milujeme, a ne koho si myslíme, že milujeme. Zamilovanost je úžasná a opojná, avšak jako každé opojení i záludná.

Nezní to vůbec romanticky, ale bohužel jde o holý fakt: z chemického hlediska je za zamilovanost odpovědný jistý fenylethylamin, hormon skupiny amfetaminu s nepůvabným chemickým označením C8H11N. Pod vlivem této látky – a nejen jí, ale i řady dalších – létáme na obláčku a děláme mnoho věcí, které bychom běžně nedělali. A jelikož jsme „pod vlivem“, vidíme řadu situací i věcí jinak, než jaké ve skutečnosti jsou. Dokonalý je pak nejen náš partner, ale zčásti i svět kolem nás. Tak mocná zamilovanost je! Pokud se snad objeví nějaká nedokonalost, přijde nám buď neobyčejně roztomilá, nebo ji velkoryse promineme – chyby má přece každý… Jenže lidský organismus není perpetuum mobile a amfetamin C8H11N bohužel nedokáže vytvářet dlouhodobě v dostatečně opojném množství.

Dalším důvodem, který stojí za skutečností, že váš partner není po několika letech vztahu tak báječný jako na jeho začátku, je prostě to, že „pod vlivem“ jste byla nejen vy, ale i on. Oba jste se mohli přetrhnout, abyste druhému udělali radost, líbili se, abyste mile překvapovali a potěšili. Svět byl zkrátka natřený narůžovo. A nejen svět, ale i vaše reakce v různých situacích byly jiné! V období zamilovanosti býváme tolerantnější, více nad věcí, méně se mračíme a více se smějeme a vtipkujeme.

Fyzikální zákony v akci i reakci

Z výše uvedeného je zřejmé, že se nezměnil jen on, ale zcela jistě i vy! A zde pro změnu nastupuje fyzika! Přesněji Newtonův zákon akce a reakce: „Proti každé akci vždy působí stejná reakce…“ Pokud se on chová kvůli vyprchávající prvotní zamilovanosti jinak, vy se zcela jistě začnete chovat také odlišně – jednoduše každý z partnerů odráží chování druhého a reaguje na něj. Možná jste najednou zklamaná, ale vězte, že se jen oba dostáváte do reality.