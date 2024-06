Proč pořád mluví se svou ex? U Býků to nic není, ale u Raka pozor, jste ta pravá?

Je to neškodné, když váš současný partner pořád komunikuje se svou bývalou partnerkou? Je to normální a nemusíte se ničeho bát? Není nic horšího než pocit, že o vás nestojí tolik, jako o tu před vámi. Proč to tedy vlastně vůbec dělá? Odpověď najdete ve hvězdách.



Beran (21. 3. - 20. 4.) Může to být frustrující vědět, že váš Beran pořád mluví se svou bývalou. Nedovolte si ale připustit, že by vás neměl rád. Beran má prostě jen velké srdce a chce ho mít otevřené pro spoustu lidí. Možná je se svou bývalou v kontaktu proto, že si občas vzpomene na to, co spolu prožili, možná to je nostalgie. Nebo je zvědavý, jestli i jeho expřítelkyně o něm pořád přemýšlí. Jasně, je načase, aby šel dál a zapomněl na minulost, ale Beranovi jen těžko něco nařídíte. Jestli máte pocit, že se pohybuje jeho zvědavost na nebezpečném území, promluvte si o tom.

Býk (21.4. - 21.5.) Býk je typ člověka, který zůstane přítel se všemi lidmi, s nimiž se kdy potkal, tedy i se svou expřítelkyní. Chce být jednoduše pořád kamarád. Rozhodně s ní tedy není v kontaktu proto, že by se k ní chtěl vrátit. Pokud však udržuje kontakt jen s ní, může to být proto, že mu chybí blízký člověk. Býk je sentimentální chlapík, kterému může být smutno, když se něco rozpadlo. Obecně ale Býk netouží po kontaktu s minulostí, zvláště když ví, že ho ten druhý nemá už rád.

Blíženci (22.5. - 21.6.) Blíženci jsou zábavní, s nimi je to jako na horské dráze. Samé vzrušení a dobrodružství. Je to jeden z hlavních důvodů, proč jsou pro ostatní tak přitažliví – a taky důvod, proč se tak často rozcházejí. I po rozchodu se chtějí se svými ex ale stýkat a zažívat zábavná dobrodružství. Nikoli proto, že o ně mají erotický zájem, ale protože jsou prostě takoví. Nemusíte se tedy moc trápit, většinou nejde o nic vážného, co by muselo nahlodávat vaši důvěru.

Rak (22.6. - 22.7.) Raci milují celým srdcem, ovšem jen některé. Pokud s ním jste a vyjadřujete mu dostatek lásky, pak vám to bude naplno vracet. Pokud ne, bude hledat lásku jinde. I kdyby poslední vztah skončil katastrofou, může se svou bývalou zůstat v kontaktu, dokud nebude mít pocit, že ho skutečně milujete. Jestli tedy Rak často komunikuje se svou expřítelkyní, pravděpodobně je to proto, že se domnívá, že váš vzájemný vztah postrádá jiskru.

Lev (23. 7. - 22. 8.) Lvi jsou jedno z mála znamení zvěrokruhu, které může mít naprosto platonický vztah se svými ex – a nic dalšího nevyžadují. Lví sociální bublina je obrovská, takže pokud s nimi chcete opravdu žít, musíte to akceptovat. Oni se nikdy nedokážou odcizit od ostatních lidí. Nikdy to taky před vámi nebudou skrývat, ale nesmíte o tom pořád mluvit. Pokud stále komunikují se svou ex, pak možná i proto, že oceňuje její rady i to, co si myslí. Možná mu pomohla s nějakým osobním problémem, když spolu byli, nebo se chce pochlubit nějakým úspěchem.

Panna (23.8. - 22.9.) Panna nepatří k těm, kteří zůstávají v kontaktu se svými ex partnery. Jakmile začnou nový vztah, dívají se dopředu, do budoucnosti. Vždy chtějí, aby byly v očích svého nového partnera číslem jedna, a žádný kontakt se svými ex prostě neprovozují. Pokud přece jen v kontaktu jsou, pak byste si s nimi měla promluvit. Je pravděpodobné, že pro svou ex má ještě nějakou slabost a není si jistý svými city. Pozor, z toho by mohly být potíže.

Váhy (23.9. - 23.10.) Váhy jsou dalším znamením zvěrokruhu, které je trochu sentimentální, a to ve všech oblastech života. Pravděpodobně mívají taky domov plný nepořádku, protože nesnesou myšlenku na to, že by se něčeho měly zbavit. Vše je pro ně důležité a všechno jim něco připomíná. To se týká i jejich expartnerů. Když tedy Váha mluví se svou bývalou přítelkyní, je to proto, že minulost nedokáže pustit. Měla byste se ho zeptat, proč je pro něj ale ta osoba tak důležitá i po letech.

Štír (24.10. - 22.11.) Štíři bývají vtipní a může chvíli trvat, než se svému partnerovi otevřou. Když jsou ale s někým dlouho, může pro ně být těžké se všech vzpomínek okamžitě zbavit. Štír si zakládá na tom, že svoje vztahy kultivuje a chce, aby co nejdéle trvaly. Jestli tedy udržuje vztah se svou ex, může to být proto, že se nechce podvědomě vzdát velké lásky. Možná jste teprve na začátku nového vztahu a váš Štír jen potřebuje získat jistotu.

Střelec (23.11. - 21.12.) Střelci jsou dobrodruzi, kteří moc vážné vztahy nemusí, protože svoboda je pro ně důležitá. To samozřejmě neznamená, že žádný vztah mít nikdy nebudou. Nikdy ho ale nemůžete změnit a jeho součástí jsou i jeho bývalí a současní přátelé. Do této skupiny ovšem Střelec řadí i bývalé partnerky, s nimiž chce udržovat i nadále přátelské vztahy. Střelec prostě miluje kamarádství a zábavu. Pokud je mezi vámi nějaký stres nebo napětí, je jasné, že bude hledat pohodu jinde.

Kozoroh (22.12. - 20.1.) Kozoroh je obvykle držák, pokud jde o vztah. A pokud vás má rád, bude na vztahu pracovat. Ovšem vyžadovat bude zároveň nezávislost na obou stranách. Ví přesně, co chce, a když mu to nedáte, bude hledat jinde. Jestli udržuje Kozoroh vztah se svou ex přítelkyní, asi je načase si spolu promluvit. Třeba ji pořád obdivuje? Třeba mu nedáváte to, co chce? Je šance, abyste ho přiměla říct vám, co skutečně cítí.

Vodnář (21.1. - 20.2.) Vodnáři mívají vztahy, které musí být smysluplné. A i když takový vztah skončí, vždy bude vzpomínat právě na to, co dávalo smysl. Není tak sentimentální jako jiné znamení zvěrokruhu, ale může být, pokud vytvoří vazbu s někým významným. Pokud tedy Vodnář stále komunikuje se svou bývalou přítelkyní, je to zřejmě proto, že v ní našel přítelkyni. Nejen romantickou, ale hlavně lidskou, které se mohl svěřit a mluvit s ní. Je čas mu ukázat, že i vy dokážete naslouchat, poradit a mluvit s ním.

Ryby (21.2. - 20.3.) Pokud Ryby mluví se svou bývalou, je to pravděpodobně proto, že jim chybí komfort a naprostá znalost osoby. Ryby mají tendenci vytvářet bezpečná místa, z nichž se jim nechce. I když se nakonec rozejdou, protože pro ně ten vztah nebyl zdravý, pořád mají v hlavě spoustu vzpomínek. Neznamená to ale, že by se chtěly vrátit ke svým ex, ale jednoduše nemají rády změny. Možná ještě nejsou připraveny na nový vztah? Jakmile to budou cítit na sto procent, přestanou s tím.