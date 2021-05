Proč potřebujeme fyzické dotyky: Mohou zmírnit bolest i trauma

Fyzický dotyk nevyléčí všechny problémy, ale je velmi důležitý při zpracování bolesti. Ne všechny lidské dotyky jsou ale stejné a každý je vnímá jinak. "Záleží na konkrétní osobě a také na rozsahu traumatu. Ne každý bude mít prospěch z fyzického kontaktu, i když je dobře zamýšlen. Záleží to na jeho celkové touze po dotycích," potvrzuje vztahová terapeutka Lisa Hawkinsová. Někteří lidé, kteří prožili konkrétní trauma, mohou dokonce fyzické dotyky odmítat či na ně reagovat způsobem, který jim ve finále ničím neprospěje.

Otevřeně se ptejte

"Fyzické pohodlí v podobě dotyků poskytuje pocit dlouhodobého bezpečí, ale nejde o univerzální přístup k uzdravení po traumatu," říká terapeutka Hawkinsová. U někoho může fyzický dotyk zastavit proces zpracování emocí, například u osob s neurologickým onemocněním. "Pro ně může být fyzický dotyk nevítaný a dráždivý," dodává odbornice.

Co z toho tedy plyne? Nepředpokládejte dopředu, že fyzický dotyk je pokaždé prospěšný. "Raději se zeptejte, co by člověk s emoční bolestí potřeboval, aby se cítil lépe."