Proč používat margarín? Posílí imunitu, pomůže při hubnutí, neobsahuje chemii

Hodí se při hubnutí

Margarín s nízkým obsahem tuku je jako dělaný na namazání například na celozrnné pečivo. Jeho hlavními ingrediencemi jsou rostlinné oleje a tuky obsahující esenciální mastné kyseliny, které si tělo samo vyrobit nedokáže. Je to i skvělý základ pro domácí pomazánky, například z vajec, avokáda, lilku či hub. Navíc se může hodit do bezlaktózové diety i do veganské stravy, můžete jej používat i k dušení a vaření. Pro tyto účely se nejvíc hodí margaríny s redukovaným obsahem tuku 60–70 %. Využít se dají i do krémových polévek, ragú nebo zdravých zeleninových dušených pokrmů.