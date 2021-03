Proč právě on? Podle čeho si vybíráme své partnery?

Co dělat, aby naše vztahy fungovaly a naplňovaly nás?

Při výběru partnera si podvědomě volíme takového člověka, kterého potřebujeme ke svému sebepoznání neboli vývoji. Ne toho, jehož vědomě chceme. Náš výběr se totiž řídí zákonem rezonance. Jak funguje? Když si například sebe ceníme málo a od budoucího partnera čekáme, že s tímhle naším pocitem něco udělá a přivede nás do rozpoložení, v němž si sebe budeme cenit více, pak se stane přesný opak – potkáme člověka, který toho nebude schopen.

A naopak, vnímáme-li sami sebe pozitivně, znamená to, že jsme připraveni na milostný vztah, v němž nás tak náš partner bude vnímat. Bude prostě ve svém chování jen zrcadlit náš obraz sebe samých. Naše vztahy tedy splňují účel poznání sebe sama. Teď jde o to naučit se tomuto jazyku porozumět. K určitému partnerovi jsme nevědomě doslova taženi velikou vnitřní energií, která nás má dostat právě do takových situací a před taková rozhodnutí, jež máme v sobě ještě zpracovat.