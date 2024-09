Týden skleněného zabijáka: Proč u nás umírá milion ptáků ročně a jak jim pomoci?

Každoročně v Česku zemře milion ptáků v důsledku nárazu do skleněných ploch. Nejedná se však pouze o problém velkých měst, jak by si někdo mohl myslet. Akce Týden skleněného zabijáka, která se koná od 23. do 29. září, chce upozornit na tento neviditelný, ale závažný problém, a zapojit do mapování nebezpečných míst i širokou veřejnost. Co můžeme udělat, abychom chránili naše opeřené sousedy?

Co jsou skleněné pasti pro ptáky?

Moderní města a budovy s rozsáhlými skleněnými fasádami představují pro ptáky nebezpečí, které většina lidí nevidí. Skleněné plochy, jako jsou zrcadlové fasády výškových budov nebo prosklené stěny autobusových zastávek, jsou pro ptáky neviditelné. Často se v nich odráží okolní prostředí nebo obloha, což ptákům vytváří iluzi volného prostoru. „Ptáci nedovedou rozlišit, co je skutečnost a co je její zrcadlový obraz,“ vysvětluje Lukáš Viktora z České společnosti ornitologické (ČSO). Právě proto často dochází k jejich nárazům do těchto ploch, což je jednou z nejčastějších příčin úmrtí ptáků.

Prosklenné části budov často odráží okolní prostředí nebo oblohu, což ptákům vytváří iluzi volného prostoru. Nedokážou pak odlišit realitu od jejího zrcadlového obrazu, do skla narazí a umírají.

Nebezpečná jsou nejen zastavěná města, ale i stavby v přírodě

Nebezpečné nejsou jen budovy ve městech. Stále populárnější tiny housy a glamping s velkými prosklenými stěnami, často umístěné v přírodě, představují pro ptáky obrovské riziko. „Největší nebezpečí hrozí, když je skleněná plocha umístěná ve větším množství zeleně, například v parku nebo u řeky,“ upozorňuje Viktora.

Co dělat, když najdete zraněného ptáka? Po nárazu do skla často ptáci trpí otřesem mozku. Jak poznat zraněného ptáka? „Je omráčený, schoulený, přivírá oči a nereaguje,“ popisuje Viktora. Takový jedinec potřebuje pomoc. Je nejlepší ho umístit do suché krabice a kontaktovat záchrannou stanici. Ponechat ho na místě není vhodné, protože by se snadno mohl stát obětí predátorů.

Týden skleněného zabijáka: Zapojte se i vy

Pokud vám osud ptáků není lhostejný a chtěli byste jim nějak pomoct, můžete právě v tomto týdnu až do neděle 29. září mapovat rizikové budovy ve svém okolí. Akce Global Bird Rescue, nazvaná u nás Týden skleněného zabijáka, kterou organizuje ČSO, vybízí veřejnost, aby monitorovala skleněné plochy a hlásila nálezy mrtvých nebo zraněných ptáků do databáze birds.cz. Gabriela Dobruská z ČSO vysvětluje, že mapovat může opravdu každý – stačí si všímat svého okolí a zadávat informace o nálezech do systému.

Zapomeňte na siluety dravců na skle, nefungují. Skutečná ochrana spočívá v něčem jiném

Existuje několik řešení, jak ptákům pomoci. „Jednotlivé siluety dravců nefungují,“ upozorňuje Viktora a dodává, že ptáci je vnímají jen jako pevné objekty, kolem kterých se snaží proletět.