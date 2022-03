Proč samostatné ženy zůstávají často samy? Na vině je sebevědomí i nároky

Jsou schopné, pracovité, pohledné, mnohdy i úspěšné, samostatné a houževnaté. Vlastně by měly být snem každého muže, přesto jsou ale samy. Patříte mezi ně? A tušíte, proč to tak je?

Jak vypadá samostatná žena? Jistě ji ve svém okolí také máte! Je jí mezi čtyřiceti a padesáti, je aktivní, samostatná, vyrovnaná a příjemná, a navíc zpravidla i dobře vypadá. Domácnost zvládá levou zadní, v práci je úspěšná, děti má skoro dospělé a rozumí si s nimi. Přesto je sama. Je to záhada.

„Malí" muži se bojí „velkých" žen Potkáte-li pár, kdy je muž o hlavu menší než žena, zpravidla vás napadne, že onen „trpaslík" musí mít sebevědomí jak obr, troufne-li si na ženu, která na něj kouká spatra. A podobné to bývá i s proporcemi duševními… Muži s nízkým sebehodnocením, muži vnitřně nejistí se jen málokdy odváží dobývat ženu, která je sebevědomá, nezávislá a samostatná. A to i přestože je taková žena může přitahovat. Schopné ženy často spěchají, s ničím se nepárají, problémy řeší ihned, což je sice báječné, ale obvykle to zabere všechen prostor kolem nich. Nikdo pak nemá šanci jim pomoci. Proto takové ženy často zůstávají samy. Ale i ony mají samozřejmě šanci žít v harmonickém vztahu. Důležité je poskytnout muži dostatek prostoru, aby mohl ukázat, co v něm je a co umí – i přestože by žena vše zvládla také.

Nároky jako na Jamese Bonda Dalším problémem je, že supervýkonné ženy mají obdobné nároky i na svého partnera. „Ideální by byl šikovný zedník, který by zvládal i práci instalatéra. Nebylo by špatné, kdyby vařil a bavilo ho to. K výučnímu listu by měl mít ale i titul z nějaké vysoké školy, aby se s ním dalo o všem mluvit. Třeba psychologie by nebyla marná. Samozřejmě je nutné, aby dobře vypadal, byl vtipný, uměl hrát na kytaru, mluvil minimálně anglicky a rozuměl umění…" dozvíte se občas od samostatné a schopné ženy, která je už roky sama. Její nároky jsou zčásti pochopitelné. Ona sama na sebe bývá přísná, nedostala nic zadarmo a velké nároky proto mívá i na svého partnera. Pokud o něj však opravdu stojí, měla by místo tlaku na jeho dokonalost sáhnout raději po kompromisu. Kupříkladu zedníka si lze zaplatit a o oblékání a vkusu je možné taktně diskutovat.

Údernice s vrtačkou muže přitahují i děsí Řada žen, které se o domácnost starají delší dobu samy, se časem naučila ohánět se vrtačkou, bruskou, pilou, malířským válečkem a dalšími nástroji, jejichž základní zvládání jim šetří peněženku i čas. Údernice s vrtačkou muže přitahují i děsí – chtějí si na ten zajímavý úkaz sáhnout, ale doma by ho mít příliš nechtěli. Údernice zpravidla neměly v určité etapě svého života na vybranou a zvykly si o vše se postarat. S novým vztahem by však měly programově ubrat a vzpomenout si na to, že ve vztahu se partneři o práce dělí a muž má přece jen od přírody větší fyzickou sílu a výdrž. Nejde o to dělat chudinku, spíše o to poskytnout prostor a nesnažit se za každou cenu blýsknout. Opravdu k životu potřebujete, aby vás partner plácal po unavených zádech? Není lepší poplácat jeho a svou šíji nechat spíše jemnému hlazení?