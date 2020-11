Proč se ženy zamilovávají do mužů pochybné pověsti? Taky jste byla tak naivní?

S bad boys neboli "zlými chlapci" jsme se v životě jistě setkaly všechny. Jsou tajemní, nebojácní, sexy a charizmatičtí a my často mylně doufáme, že pod drsnou slupkou se skrývá srdce něžného romantika. Proč nás tito muži vlastně přitahují?

Zbavují nás zodpovědnosti Zodpovědnosti za co? Správná otázka. Od nás žen se odjakživa očekává, že budeme milé, dobré manželky a matky, zodpovědné a pečující. Muži s pochybnou pověstí neočekávají nic, čímž nám dopřávají sladkou svobodu. A co víc, často nás nenápadně tlačí do toho se trochu odvázat a být takovými rebelkami, jakými jsme v duchu alespoň na chvíli opravdu toužily být. Je to vzrušující a lákavé třeba právě i proto, že je to na hraně.

Jsou zakázaným ovocem Pokud se ve společnosti svých známých setkáte s mužem pochybné pověsti, je dost pravděpodobné, že vás vaši přátelé budou varovat. Zřejmě vám sdělí, ať si s ním nic nezačínáte, nebo vám zbydou jen oči pro pláč, protože je nezodpovědný, nestálý, nespolehlivý a ženy střídá jako ponožky. Jenže pocit, že je pro vás v podstatě zapovězený, ve vás vyvolá klasickou reakci – chcete to, co nemůžete mít. Pak už je jen na vás, jestli do toho půjdete s tím rizikem, že pravděpodobně budete trpět, nebo zvítězí rozum.

Nabízí vzrušení Jestli vztah s takovým mužem něco rozhodně není, pak to není nuda. Chcete-li zažít vzrušení, je k tomu ten pravý. Je to dobrodruh, který mění plány z minuty na minutu, často nás dokáže pěkně potrápit, nevíme, co od něj vlastně můžeme čekat, vždy přijde s něčím, co nás zaskočí. Ale rozhodně se od něj nedočkáme stereotypu, nudy a šedi. Až časem pochopíme, že ani tento životní styl není pro vztah příliš vhodný.

Působí neohroženě Bad boy neboli „zlý chlapec" působí, jakože se před ničím nezastaví. Z ničeho nemá strach, nic ho neohrozí a nic ho nepřekvapí. Vypadá, že vyhraje nejen rvačku v hospodě, ale i bitvu proti celému světu. Zdá se nedostupný, a právě proto z něj máme pocit, že se pod drsnou vrstvou skrývá ochranář, který roztáhne ochranná křídla a my se s ním budeme cítit bezpečně.

Jsou pro nás výzvou My ženy velmi často trpíme spasitelským syndromem, obzvlášť co se mužů týče. V tomto případě se komplex spasitele projevuje tak, že máme pocit, že tohoto „zlého chlapce" dokážeme předělat. Že my jsme ty pravé, do kterých se zamiluje jako ve filmu, změní celý svůj život a stane se z něj vzorný partner a později příkladná hlava rodiny. Chceme být ty, které ho zkrotí a kterým podlehne. I když je to hodně naivní představa, mnoho žen jí často propadne.