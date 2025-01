6 důvodů, proč si dát nohy stůl

Když můžu, dávám si nohy na stůl nebo na jakékoli jiné vyvýšené místo. Vím, že jim tak ulevím a navíc mi nebudou zbytečně otékat. Proč je dobré dělat to pravidelně?

Podpora krevního oběhu

Když zvednete nohy nad úroveň srdce, gravitace pomáhá usnadnit návrat krve z dolních končetin zpět k srdci. To se hodí zvlášť v případě, že máte pocit těžkých nebo unavených nohou, což se často stává po dlouhém stání nebo sezení. Tento jednoduchý trik může také pomoct zmírnit otoky způsobené zadržováním tekutin.

Úleva od stresu

Pokládání nohou na stůl nebo jiný vyvýšený povrch přináší psychickou i fyzickou úlevu. Tato poloha symbolizuje uvolnění a může vám pomoct rychleji přepnout z pracovního režimu do relaxačního. Jen si představte, jak si s nohama na stole čtete oblíbenou knihu nebo popíjíte kávu.

Prevence křečových žil

Ty vznikají v důsledku zvýšeného tlaku v dolních končetinách. Zvednutím nohou tlak zmírníte, což přispívá k lepší funkci žilních chlopní. Pravidelné zvedání nohou může být součástí prevence u lidí, kteří mají genetickou dispozici ke křečovým žilám.

Nohy v číslech Lidská noha obsahuje 26 kostí, 33 kloubů a více než 100 svalů, šlach a vazů.

Chodidla mají více než 250 000 potních žláz. Ty mohou za den vyprodukovat až půl litru potu .

. Naše chodidla mají přes 200 000 nervových zakončení, což z nich dělá jednu z nejcitlivějších částí těla.

Palec na noze nese při chůzi až 40 % váhy našeho těla. Bez něj by byla stabilita a pohyb výrazně obtížnější.

Zlepšení držení těla

Když si položíte nohy na vyvýšené místo, automaticky se opřete dozadu a změníte úhel páteře. Tím se může snížit napětí v oblasti beder a zároveň zabránit shrbení, které bývá časté při dlouhém sezení. Stačí pár minut denně a vaše záda vám poděkují.

Odpočinek pro nohy

Po sportovním výkonu, náročném dni nebo dlouhé túře je klíčové umožnit nohám regeneraci. Položením nohou na vyvýšené místo snížíte napětí ve svalech, zlepšíte odtok metabolických odpadních látek a pomůžete svalům rychleji obnovit svou funkci.

Pocit svobody

Dávání nohou na stůl má v sobě nádech rebelství. Porušuje to zažité normy o slušném chování a je to gesto, které říká: „Dělám si věci po svém.“ Tenhle pocit může být osvobozující. Navíc když to uděláte doma, nikoho tím nepohoršíte.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 12/24"

Text: maj