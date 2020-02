Proč stále vidíte na hodinách 12:12? Andělské číslo 1212 je jasný vzkaz vesmíru! Jaký?

Pokud se vám ukazují stále stejná čísla, mělo by vás to přinutit zamyslet se nad tím, proč tomu tak je. Pokud věříte, že existuje svět či síly, které přesahují náš hmatatelný svět, pak vězte, že se vám tím vesmír snaží cosi sdělit. 1212 patří mezi andělská čísla a objevují se tehdy, když s vámi chce vesmír láskyplně komunikovat o situaci nebo okolnostech, kterých si nejste vědomi. Opakující se čísla vás na to upozorňují.