Pravidelná zimní procházka prospěje tělu i duši: Víte jak?

Mám chladné počasí ráda, když je pod nulou pár stupňů, úplně si lebedím. Nevím, jestli to je tím, že jsem se narodila v lednu, nebo jsem prostě zimní typ, ale když sněží, tancuju radostí. Vy tancovat zrovna nemusíte, ale chodit určitě doporučuju. Mám to do práce šest kilometrů a taková ranní cesta s cílem udělá skvělou službu pro tělo, ale i dobrou náladu. Ale popořádku, pojďme se podívat, jaké výhody zimní chůze má.

Budete fit i přes zimu

Jak už jsem zmínila, chůze je skvělým způsobem, jak si udržovat fyzickou kondici, i když je venku chladno. A pravidelná fyzická aktivita posiluje svaly, zlepšuje kardiovaskulární zdraví a snižuje riziko chronických onemocnění. Nestojí vás žádný vstup do fitka, cvičebních studií, prostě ji máte k dispozici, kdy chcete. A zdarma.

Odbourává stres

Procházka venku může pomoct uvolnit stres a zlepšit náladu. Pohyb na čerstvém vzduchu totiž stimuluje uvolňování endorfinů, takzvaných šťastných hormonů, což vede k lepšímu psychickému stavu. A že se na tom čerstvém vzduchu budete v cíli smát, vám garantuju.

Posiluje imunitu

Pravidelná fyzická aktivita podporuje imunitní systém a pomáhá tělu odolat infekcím. To se hodí zejména v zimních měsících, kdy je riziko nachlazení a chřipky vyšší. Při chůzi jste venku sama, ne v místnosti či MHD plném lidí. A při chladnějších teplotách se navíc otužujete zcela přirozenou formou…

Pomáhá hubnout

Svižná chůze je ideální aktivitou, která pomáhá spalovat tuky. Od dvacáté minuty vaší aktivity to začíná účinkovat, takže aspoň půlhodina je bezva. Nezatěžuje klouby a nezpůsobuje extrémní hlad. I když v mrazech počítejte, že samozřejmě bude tělo chtít trochu víc jídla než v létě.

Odbourává sezónní deprese

Někteří lidé trpí sezonní depresí v zimních měsících kvůli nedostatku slunečního světla. Pravidelná venkovní aktivita pomůže zmírnit tyto symptomy tím, že vystaví tělo přirozenému světlu. A to se počítá!

Zpevňuje svaly a klouby

Chůze v zimě posiluje svaly a klouby, což může předcházet jejich ztuhlosti a bolestem spojenými s nedostatkem pohybu. A že během zimy více sedíme či jsme schovaní uvnitř, nemusím ani zdůrazňovat. Tak šup ven a kousek se projít!

Vylepšuje vztahy

Chůze v zimě může být skvělým způsobem, jak trávit čas s rodinou nebo přáteli. Společná procházka posílí sociální vazby a přispěje k celkovému pocitu štěstí.

Probouzí smysly

Můžete klidně zimu nemilovat, ale jakmile dostanete možnost se procházet v zasněženém království, vezmete ji na milost. O tom, že je to romantika jak z pohádky, není pochyb. A i když třeba není napadáno, čerstvý vzduch a jen pocit být venku dokáže být také dechberoucí.

Nezapomeňte

Při chůzi v zimních podmínkách je však důležité dodržovat bezpečnostní opatření, jako je vhodné oblečení, obutí s dobrým úchopem na kluzkém povrchu a sledování stavu chodníků a cest.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 12/23"

Text: Blanka Kubíčková