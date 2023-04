Projekt Buď fit a výzva pro vás

Zatímco účastnice našeho projektu postupují krůček po krůčku ke svému cíli a spokojenějšímu já, máme pro vás výzvu s každoroční kampaní komplexního programu The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan. Přichází Huben, měsíc ztracených kil!

Co naše účastnice?

Kamila Kosová, Katka Vydrová Dvořáková a Verča Škodová mají za sebou v rámci projektu Buď fit jak úvodní konzultaci, tak i několik prvních týdnů v komplexním výživovém programu The 1:1 Diet. Každá má svého osobního poradce nebo poradkyni, a kromě nich jim motivaci na prvním workshopu SUPER TĚLO předaly i účastnice z minulého ročníku projektu. Do Prahy za nimi dorazily dvě z trojice, Táňa Cikánková a Nicole Gusarenko. Holkám se minulý rok podařilo projít obrovskou proměnou a svou hmotnost si udržely. Protože je projekt bavil, zažily v něm spoustu nových věcí, a navíc se spřátelily, klidně by si ho daly celý znovu!

Na workshopu se ale Kamila, Katka a Verča dozvěděly hodnotné informace také o samotném stravování a zdravém životním stylu. Ty jim v rámci přednášky předali výživoví poradci z programu The 1:1 Diet, Ing. Lukáš Vrána a Sabina Loduhová. Redukce hmotnosti a změna životního stylu ovšem začíná v hlavě, proto se účastnice mohly seznámit i s psychoterapeutkou Mgr. Alexandrou Schneider Hrouzkovou, Ph.D. Rozhovor s psychoterapeutkou, s výživovými poradci i s účastnicemi minulého ročníku projektu Buď fit můžete sledovat na sociálních sítích @casopisdieta, @bleskprozeny a @spolukiladolu, kde s vámi po celý rok budeme sdílet spoustu bonusových materiálů. Můžete se tak klidně pustit do vlastní proměny!

Zhubnu v dubnu

Huben je pravidelnou každoroční akcí komplexního výživového programu The 1:1 Diet a funguje na základě hesla Spolu kila dolů! Na hubnutí totiž nebudete sami, váš osobní poradce se postará, abyste naprosto přesně věděli, jak na to, a přidá pořádnou porci motivace.

V rámci akce „Huben“ získáte TÝDEN HUBNUTÍ ZADARMO! Mohou se přihlásit jak stávající klienti, tak i úplní začátečníci, kteří se k programu The 1:1 Diet právě v tomto období nově připojí, a ušetří tak až 1869,- Kč.

Jak získat týden programu The 1:1 Diet zdarma?

V termínu od 1. 4. do 30. 4. 2023 se zaregistrujte přes webový formulář do výzvy Huben na www.spolukiladolu.cz. Následně Vás kontaktuje výživový poradce a domluvíte si konzultaci. Během vstupní konzultace výživový poradce posoudí váš celkový zdravotní stav a zjistí všechny důležité hodnoty.

Na základě vstupních údajů pro vás výživový poradce vybere správný Krok programu, sestaví vám jídelníček na míru a doporučí vhodnou pohybovou aktivitu. Zároveň si vyberete produkty na následující 2 týdny.

Po 2 týdnech absolvujete kontrolní konzultaci (konzultace může být i po týdnu, záleží na domluvě), kde se svým výživovým poradcem zhodnotíte své úspěchy a zkušenosti. Svého poradce můžete samozřejmě s důvěrou kontaktovat s jakýmkoli dotazem kdykoliv během programu.

Na kontrolní konzultaci si vyberete určený počet produktů na 3. týden podle svého doporučeného jídelníčku v daném Kroku programu a rovnou získáte 4. týden programu a produkty The 1:1 Diet pro tento týden ZDARMA.

Jak funguje samotný program The 1:1 Diet

Úzká spolupráce s výživovým poradcem: Komplexní výživový program je založený na hubnutí pod dozorem zkušeného výživového poradce. Ten je vám k dispozici na pravidelných schůzkách, ale také po telefonu nebo na e-mailu, kde se na něj můžete kdykoliv obrátit pro radu. Je vám průvodcem, mentorem a snaží se vás na cestě k redukci hmotnosti a jejímu následnému udržení průběžně motivovat.

Výživový plán na míru: Po podrobné konzultaci sestaví výživový poradce přesný jídelníček na míru přizpůsobený vašim individuálním potřebám. Zařadí také doporučení na pohybovou aktivitu podle vašich aktuálních možností. Výživový plán má celkem tři fáze, a to přípravnou, redukční a stabilizační. To je velmi důležité pro osvojení si zdravých stravovacích návyků a celkovou pozvolnou změnu životního stylu, díky čemuž se naučíte jíst tak, abyste se vyhnuli jojo efektu.

Nutričně vyvážené produkty: Tvoří třetí a poslední pilíř výživového programu The 1:1 Diet, který si na vlastní výrobě klinicky ověřených produktů zakládá. Obsahují vysoce kvalitní bílkoviny z mléka a jsou tak pro organismus velmi dobře využitelné. Zároveň je v nich zahrnuto celé spektrum potřebných vitaminů a minerálů. Tato chutná a nutričně vyvážená jídla pomohou hlavně v začátcích při hlídání správného poměru živin a energie. Všechny pokrmy lze připravit snadno a rychle, několik produktů je zároveň „ready to eat“, takže je možné mít je kdykoliv po ruce.