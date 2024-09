Když je Beran romantický, poznáte to . Berani velmi rádi svou lásku demonstrují, takže romantika jim není cizí. Jakmile se Beran zamiluje, chce, abyste ho milovali i vy, a bude se proto velmi snažit, aby vás skutečně získal . Tedy i romantickými gesty a činy. I když je Beran horká hlava, vždy je velmi pozorný k tomu, koho miluje.

Pokračování 2 / 12

Býk (21. 4.–21. 5.)

Býci jsou největší „držáci“, pokud jde o vztahy. Jakmile už někoho získají, snaží se ho udržet co nejdéle. Pokud jde tedy o romantiku, vydrží ji projevovat klidně dlouhé roky. Býci jsou specialisté na dotyky a pokud by vám někdo měl vyznávat lásku třeba na papíře, pak je to právě Býk. Býci jsou velmi houževnatí a pro svou lásku jsou schopní i skládat básně.

VIDEO: Láska pro Býky. Kdo se k nim hodí?