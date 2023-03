Prokletý Klub 27: Proč slavné hudební hvězdy záhadně umírají ve 27 letech?

Janis Joplin († 4. 10. 1970)

Jen pár dní po smrti Jimiho Hendrixe ho následovala i slavná zpěvačka Janis Joplin. Rodačka z Texasu se svým chraplákem a divokým stylem života stala ikonou hnutí hippies. Muzikantka uměla žít naplno, což se jí nakonec stalo osudným. Během natáčení posledního alba Pearl se předávkovala v hotelovém pokoji v Los Angeles heroinem. Nešlo o sebevraždu, ale o nešťastnou náhodu. Za svůj krátký umělecký život ale zvládla to, co se jiné ženě před ní nepodařilo. Byla nejen skvělou zpěvačkou, ale také první velkou rockerkou, která otevřela ženám dveře do hudebního světa.