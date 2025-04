Patříte k těm, kteří neustále něco odkládají a do ničeho se jim nechce? Pak jste adept na prokrastinaci! Tohle cizí slovo znamená totiž chorobné odkládání úkolů a podle odborníků jde o civilizační poruchu, kterou trpí až osmdesát procent vysokoškoláků! Jak jste na tom vy a co se s tím dá dělat?

Prokrastinace je porucha, se kterou se dá bojovat

Petr Ludwig, autor knihy Konec prokrastinace, říká, že chorobné odkládání povinností je podobný zlozvyk jako třeba alkoholismus. Máme ho naučený, ale můžeme ho porazit jako kterýkoli jiný návyk. Možná to bude běh na dlouho trať, ale vyplatí se to.

Jak tedy poznáte, zda trpíte prokrastinací?

Co to je prokrastinace? Prokrastinace je nejen to, že neustále něco odkládáte, ale taky se vám do ničeho nechce, a to ani třeba zatelefonovat vlastní matce nebo kamarádce. Přestože si spousta lidí myslí, že jde o lenost, není to pravda. Jde totiž o to, že ten, kdo trpí prokrastinací, sice odkládá nějaké úkoly, ale na druhou stranu je ochoten náruživě plnit jiné, které ho baví a které pokládá za smysluplné.

Prokrastinace tedy neznamená, že jste naprostý lenoch, jen neumíte věci dělat hned a odkládáte je a k výkonu se donutíte, až když vám teče do bot. Otestujte se a zjistěte, zda trpíte prokrastinací. Sedí na vás následující věci?

1. Pokud například pracujete na počítači, neumíte ho zapnout a hned začít pracovat. Ale nejprve zkontrolujete maily a přitom máte pocit, že už pracujete, i když je třeba jen proklikáte a na žádný vlastně ani neodpovíte. Zkouknete Facebook, podíváte se na statistiky, pak se mrknete, jaké bude o víkendu počasí. Pak si jdete uvařit kafe a pak snad pomalu začnete pracovat.

2. Když už začnete pracovat, děláte jednodušší věci, které sice nehoří, ale do složitých úkolů se vám prostě nechce.

3. Místo abyste vyřešili jádro problému, začnete se zaobírat různými detaily, kvůli kterým odložíte splnění úkolu.

4. Někdo po vás něco chce – místo abyste to hned vyřešili a mohli to pustit z hlavy, věc si napíšete do kalendáře a pak si ji z týdne na týden přepisujete, dokud na vás kolega nehoukne, že už to fakt potřebuje.

5. Balení a odjezd na dovolenou je pro vás vždy horor, protože do poslední chvíle řešíte úplně jiné věci. Stejně tak vánoční dárky balíte 24. 12. ve čtyři hodiny odpoledne.

Jak jste dopadli? Čím více bodů na vás sedí, tím větší je pravděpodobnost, že jste prokrastinátor.

Odkládáte úkoly? Zaděláváte si na problémy

Co dělá prokrastinace s lidskou psychikou? Možná máte pocit, že když se budete řídit heslem, lepší později než nikdy, budete se cítit mnohem lépe. Tím, že budete odsouvat splnění nějakého úkolu, budete ale ve větším stresu, než kdybyste to udělali hned. Navíc se objeví výčitky a pochybnosti o tom, zda na to vůbec máte. Psychologové tvrdí, že si tím snižujete sebedůvěru a to vyvolává pocity beznaděje. Vzniká začarovaný kruh, z něhož se jen těžko vymaníte. Proto je nutné s prokrastinací bojovat a naučit se nic neodkládat. Pak budete mít i víc času na relax.

Jak se zbavit prokrastinace?

1. Začněte hned a nenakládejte si tolik

Klíčem k boji s prokrastinací je především záměr. Velmi často k ní dochází proto, že si na bedra naložíme až moc úkolů, které nedokážeme včas splnit. Nakonec neuděláme žádný. Takže si vyberte jednu věc, kterou jste odsunovali, a slibte sami sobě, že příští týden ji dokončíte. Nečekejte ale a hned podnikněte kroky, abyste ten úkol skutečně splnili. Bojíte se, že to nedokážete? Řiďte se takzvaným zázrakem pěti minut!

2. Pět minut a pohnete se dopředu

Jde o jednu z nejefektivnějších metod pro lidi, kteří bojují s prokrastinací. Používám ji i já a musím říct, že od té doby, co ji praktikuji, téměř žádné úkoly neodkládám. O co jde? Jde o to, že si řeknete, jaký úkol vás čeká, a tomu věnujete pět minut. Nastavíte si hodinky na pět minut a prostě strávíte pět minut prací nad tímto úkolem. Je to snadné. Jde o takzvaný fenomén efekt Zeigarnikové, který de facto říká, že lidský mozek déle uchová v paměti nedokončené úkoly, zatímco ty, které vnímáme jako hotové, z naší paměti zmizí velmi rychle, protože nemáme důvod na ně dále myslet. Takže pamatujte: Malá akce je pořád akce. Stačí pět minut.

3. Naplánujte si odpočinek a odpusťte si

V boji s odkládáním povinností taky pomáhá to, že si svou práci na konkrétním úkolu rozložíte a dopřejete si odpočinek. Odborníci doporučují maximálně dvacetiminutové pracovní intervaly a pak odpočinek. Jedině tak podle nich využijete optimální výkon svého mozku i těla. Je vědecky dokázáno, že pokud chcete maximalizovat svoje pracovní úsilí, je důležité práci kombinovat s relaxací. Výzkumy taky ukazují, že lidé, kteří si dokážou odpustit otálení a odkládání, mají vyšší šanci, že dokážou prokrastinaci překonat a podniknout změny.

4. Zjistěte příčiny vlastní prokrastinace

Někdy je velmi užitečné přesně pochopit, proč jste odkládali splnění úkolu. Bojíte se něčeho? Možná jste zavalení více úkoly a nevíte, kterým začít. Doplňte si sami větu: „Vyhýbám se tomuto úkolu, protože…“ nebo: „Vyhýbám se tomuto úkolu, protože se bojím, že...“ Uvidíte, co se dozvíte sami o sobě. Identifikace vašich obav vám může pomoci, abyste si uvědomili monstra zavřená ve skříni.

5. Prostě nemusíte udělat vše

Jedním ze způsobů je taky rozhodnutí, že nějaký úkol prostě neuděláte. Co můžete ze svého seznamu úkolů vyhodit? Zkuste to a dopřejte si tu slast toho, že fakt nemusíte.

6. Naplánujte si odměnu

No a dalším ze způsobů, jak se motivovat k dokončení úkolu, je vymyslet si odměnu, kterou si dáte hned, jakmile úkol dokončíte. Výzkumy jasně ukazují, že lidský mozek pozitivně reaguje na odměny a že to tedy může být super návyk, jak s prokrastinací zatočit.

Zdroj: Ludwig, Petr. Konec prokrastinace: Jak přestat odkládat a začít žít naplno. Brno: Jan Melvil Publishing, 2013, Wikipedia.org