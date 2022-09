Prošívané vesty jsou trendem podzimu: Nosí se k džínům i sakům! Kam pro ně?

Období, kdy nevíte, co ráno obléct na sebe, abyste večer nezmrzla, k podzimu prostě patří stejně jako vrstvení oblečení. Do tohoto režimu skvěle zapadá prošívaná vesta, která poslouží jako plnohodnotný svrchník i jako módní kousek pod kabát.

Pokud jste až doposud měla prošívanou vestu za součást ryze sportovního oblečení do přírody, je načase tento názor změnit. Letos se totiž z prošívané vesty stává plnohodnotný kousek elegantního outfitu, který můžete bez skrupulí vynést i do práce, města, restaurace či na pracovní schůzku. Kouzlo je pouze ve správném kombinování!

Zvolíte-li ležérnější styl, můžete vestu obléct přes pletený svetr, ať už do pasu, nebo oversized, skvěle vypadá obzvlášť v kombinaci s rolákem. Hodí se ale také přes mikinu s kapucí. Parádně ladí k džínům, obzvlášť ta v koženém provedení. Natáhnout pod ni můžete džínovou košili nebo v příznivém počasí obyčejný top či černé triko s rolákem.

Jestli ale chcete váš outfit sladit do elegantního looku, nebojte se lehčí extravagance. Pokud vás doposud nenapadlo přehodit prošívanou vestu přes šaty a natáhnout kozačky, je nejvyšší čas to vyzkoušet! Budete překvapená, jak dobře tento model funguje. Bát se nemusíte ani komplotu prošívané vesty s elegantními či koženými kalhotami a podpatky či mokasínami.

S čím dál chladnějším počasím přichází na řadu vrstvení oblečení podle toho, jakou teplotu nám zrovna nevyzpytatelný podzim nabídne. I tady najdou prošívané vesty své uplatnění. Ty tenčí můžete klidně obléct pod kabát na slabý svetřík či šaty a zapnout, ty silnější a delší naopak vypadají skvěle přehozené navrch kabátu.

Prošívané vesty seženete v nejrůznějších délkách, záleží pouze na vašich preferencích. Nosí se cropped, do pasu, oversized i ty až do půli lýtek a všechny můžete ladit do sportovního i elegantního stylu. Z barev jsou oblíbené zejména klasické tlumené tóny černé, béžové či khaki, ani zářivé barvy podzimu jako hořčicová, vínová či zelená ale nejsou módním přešlapem, stejně jako šedá, růžová či kobaltově modrá.

