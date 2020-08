Proslavily je, a stejně je nesnášejí: Za které role se herci stydí?

Zřejmě každá slavná herecká osobnost má na svém kontě nějakou roli, kterou by zpětně raději vypustila. Jsou však ale i takové celebrity, které se stydí za filmy či seriály, jenž odstartovaly jejich hvězdnou kariéru. O které herce a jaké role se jedná?

Kate Winslet Britskou herečku Kate Winslet proslavil před dvaceti lety film Titanic o zkáze největší lodi světa. Herečka si v něm zahrála mladou a bohatou dívku Rose, která na palubě lodi prožije románek s chudým chlapcem Jackem. Film získal jedenáct Oscarů a čtyři Zlaté Globy, přesto Kate Winslet tuto svoji roli dodnes nesnáší. Ne snad proto, že by považovala Titanic za nekvalitní film, stydí se prý za svůj herecký výkon, a to i přestože za něj byla nominována jak na Oscara, tak na zlatý Globus. „Je pro mě těžké sledovat Titanic, protože si vždy říkám, že to chci natočit znovu," uvedla herečka.

​Robert Pattinson Dosud největší rolí Roberta Pattinsona byla postava upíra Edwarda v megaúspěšné trilogii Stmívání. Herec si za účinkování v těchto filmech přišel na slušný balík a jeho jméno zná celý svět, upírským příběhem však pohrdal od začátku a ani to příliš neskrýval. Zkritizoval dokonce i knižní předlohu, která je podle něj brak. „Myslím si, že kniha vůbec neměla vyjít. Měl jsem pocit, jako bych četl autorčiny sexuální fantazie založené na snu," prohlásil Pattinson ironicky. „Je to ta nejsměšnější osoba, kterou znám. Čím víc jsem četl scénář, tím víc jsem ho nenáviděl," dodal ke své postavě. Ačkoliv si později zahrál ve filmech, jako jsou Voda pro slony nebo Miláček, žádný snímek už mu nepřinesl takovou slávu jako role pohledného upíra, o kterém snily miliony náctiletých dívek.

Blake Lively Blonďatá sexbomba Blake Lively je právem považována za jednu z nejkrásnějších hereček světa, na roli, která ji proslavila, ale dnes není hrdá. Krásná Blake se totiž do podvědomí veřejnosti zapsala rolí Sereny van der Woodsen v populárním seriálu Super drbna. „Lidé to milovali, ale vždycky vám to trochu kompromituje vlastní osobnost. Raději byste do světa vysílali úplně jinou, lepší zprávu," uvedla herečka. Serena nebyla zrovna příkladným vzorem pro mládež a Blake věděla, že nechce, aby ji lidé měli zafixovanou jako drbnu ze zlaté mládeže z newyorské Upper East Side. Bohužel pro ni přesně to se stalo a herečka už nikdy v žádné roli nezazářila tak jako právě v seriálu Super drbna. Možná na ni herecký zlom teprve čeká…

Miley Cyrus Zpěvačka Miley Cyrus byla hvězdou od malička. Její kariéru odstartoval seriál Hannah Montana, což vlastně bylo její alter ego. Seriál zpěvačka dodnes nenávidí, protože ji vlastně mimo jiné připravil o dětství. Není divu, že v posledních letech mladičká Miley hledala sama sebe, což obnášelo i nesmyslné obnažování kdekoliv a kdykoliv, obscénní fotografie i nevkusné erotické kostýmy a scénky během koncertů. V posledním roce se ale zdá, že se Miley zklidnila, i když už se stačila rozejít s manželem Liamem Hemsworthem.

Sean Connery Sean Connery by měl být za roli tajného agenta 007 Jamese Bonda vděčný. Právě díky této filmové postavě se totiž stal sexsymbolem a lamačem dívčích srdcí, jehož šarmu podléhaly ženy po celém světě. Herec ale přesto není spokojený a na svoji roli nevzpomíná s láskou. "Vždy jsem nesnášel toho prokletého Jamese Bonda. Chtěl bych ho zabít," pronesl na adresu agenta s povolením zabíjet.

Halle Berry Snědá kráska, kterou časopis People v roce 2001 zařadil mezi padesát nejkrásnějších lidí světa, se pyšnila Oscarem za roli ve filmu Ples příšer a v roce 2002 excelovala v roli Bond Girl v bondovce Dnes neumírej. Až poté šlápla vedle. Jejím velkým uklouznutím byla hlavní role ve filmu Catwoman, kde sice byla velmi sexy, ale to je asi tak jediné pozitivní, co se o filmu dá říct. A je to také důkaz, že i oscarová herečka může dostat ocenění Zlatá malina za nejhorší herecký výkon.