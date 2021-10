Prožíváte nevěru? Inspirujte se u hvězd jako Bullock či Beyoncé, jak ji překonat

Celebrity bývají důkazem, že i když jste dokonale krásná, úspěšná a bohatá, váš partner i tak může být záletník a hledat povyražení jinde. Tyto slavné krásky zažily nevěru na vlastní kůži a mluvily o ní. Jak se cítily?

Sandra Bullock Sandra Bullock procházela silně medializovaným skandálem ohledně svého nevěrného manžela Jesse Jamese zrovna v době, kdy usilovali o adopci. Herečka se s nevěrníkem nepárala, požádala o rozvod a dítě adoptovala sama. „Všichni jsme tam, kde máme být, a já jsem přesně tam, kde chci být. Zpátky se jít nedá. Jsem vděčná a cítím se požehnaně za to, co mám. Nikdo nemůže být na nic připraven. Stalo se to, co se stalo, ale já jsem šťastná za to, jak je to teď," vypověděla herečka.

Sienna Miller Sienna Miller tvořila na pohled dokonalý pár s hereckým kolegou Judem Lawem. Pravda však byla taková, že herec krásnou blondýnku podváděl, a to dokonce s chůvou svých dětí (Miller s Lawem děti nemá, byly to děti z jeho manželství)! Bylo to v tobě, kdy herečka vystupovala ve hře West End. „Byly to jedny z nejnáročnějších okamžiků, které jsem kdy v životě zažila. Trpěla jsem žalem, o kterém věděl celý svět, a přesto jsem každý den musela vstát z postele a postavit se před 800 lidí, i když to bylo to poslední, co jsem chtěla dělat. Byla jsem v tak velkém šoku, že si nepamatuju dlouhých šest týdnů a nevím, co se dělo," přiznala Sienna Miller.

Meg Ryan Meg Ryan a Dennis Quaid se rozešli v roce 2000 a jejich rozchod média přisuzovala tomu, že herečka měla aféru s Russellem Crowem. Později však Meg Ryan přiznala, že Quaid jí byl nevěrný po celou dobu jejich manželství, tedy ještě dříve, než si ona začala s Crowem. „Byl to skvělý příběh. Co už tak skvělé nebylo, byla krutá realita mého manželství po dlouhých devět let. Dennis mi byl nevěrný hodně dlouho a bylo to celé velmi bolestivé. Nejhorší na tom bylo, že většinu pravdy jsem zjistila až po rozvodu," uvedla herečka.

Beyoncé Když zpěvačka Beyoncé před pěti lety zjistila, že ji její manžel Jay-Z podváděl, dokázala tento zážitek a své pocity zužitkovat. Vše, co v té době prožívala, totiž dostala do alba Lemonade, které bylo hudebními kritiky vysoce hodnocené. „Na každé cestě je mnoho stínů a nic není jen černé ani bílé. Prošla jsem si peklem tam i zpět a jsem vděčná za každou jizvu. Zažila jsem zrady a zlomená srdce v mnoha podobách. Zažila jsem zklamání v obchodních i osobních vztazích a zanechalo to ve mně pocit opomíjení, ztráty a zranitelnosti. Díky tomu všemu jsem se ale naučila smát se, plakat i růst," přiznala zpěvačka.

Halle Berry Herečka Halle Berry se o nevěře svého dnes už bývalého manžela Erica Benéta dozvěděla prostřednictvím bulváru. Teprve poté, co chtěla onen plátek žalovat, přiznal se jí Benét, že ji podváděl hned s několika ženami. „Naučila jsem se, že až příště uvidím znamení, budu to opravdu brát jako znamení. Když se podívám zpátky na náš vztah, viděla jsem těch znamení několik. Jenže jsem toho muže milovala natolik, že jsem je v mé mysli prostě potlačila," přiznala bývalá Bond girl.