Průvodce moderním praním: Ve studené vodě a bez předpírání

I praní prádla mělo vždy svoje pravidla, bavlna na čtyřicítku, bílé s předpírkou a jemné spodní prádlo jedině v ruce. Jenže tohle už dávno neplatí! S moderními pračkami si můžeme dovolit tato pravidla porušit.

Perte při nízkých teplotách

V dnešní době je moderní myslet nejen ekonomicky, ale i ekologicky. Zapomeňte tedy na finančně nevýhodné praní při vysokých teplotách a perte zastudena. Pomocí moderních technologií, jako je EcoBubble od Samsungu, a kvalitních pracích prostředků se takového praní nemusíte vůbec bát, odstraňují skvrny hned od začátku pracího cyklu, takže není důvod oblečení vystavovat příliš vysokým teplotám.

Předpírat už nemusíte

Dnešní prací prostředky jsou mnohem účinnější a výkonnější, proto skutečně není nutné oblečení předpírat. Bez předpírky šetříte nejen elektřinu, ale i své oblečení, které se při vysokých teplotách rychleji ničí.

Perte eco a moderně

Před dvaceti lety se používaly maximálně tři programy: předpírání, „na šedesát“ a „pereme vlnu“. Dnešní moderní pračky mají nekonečně mnoho pracích programů, a tedy i možností. Pokud používáte jen jeden nebo dva, děláte chybu. Moderní pračky perou s ohledem na životní prostředí, umějí si samy dávkovat prací prostředky, čímž šetří nejen oblečení, ale i vaši peněženku. Mohou disponovat i takovými vychytávkami, jako je ovládání pomocí mobilu skrze aplikaci, speciální dvířka AddWash, kterými můžete během pracího cyklu přidávat zapomenuté kousky prádla, nebo praní pomocí hygienické páry, která šetrně odstraňuje viry a bakterie.

Nepřecpávejte buben pračky

Objem bubnu pračky naplňujte ideálně do 80 procent. Oblečení tím umožníte potřebný pohyb uvnitř bubnu a prací prostředek tak snadněji pronikne do hloubky vláken. Navíc se tímto způsobem látky při praní tolik nepomačkají a vy si ušetříte zdlouhavé a často nenáviděné žehlení.

Neperte v ruce

Je jen velmi málo látek, které se nedají v moderních pračkách vyprat. Kdysi do této kategorie patřily například jemnější tkaniny. Dnešní pračky již mají programy vhodné i pro ty nejjemnější materiály, takže můžete vyprat skutečně téměř vše. Úsporné programy rovněž umožňují naplnit pračku jen do půlky s poloviční spotřebou vody, takže se nemusíte bát, že na 10 kousků oblečení spotřebujete stejné množství vody a energie jako na celou čtyřkilovou várku.

Na jednu hromadu? Nikdy!

Stále platí, že třídění prádla před praním se vyplatí. Pokud se obáváte, že vaše oblečení v pračce pustí barvu, raději ho před vložením do pračky namočte v umyvadle s pracím gelem. Bude-li voda zbarvená, rozhodně oblečení nedávejte do pračky mezi ostatní. Týká se to zejména oblečení s výraznými, sytými barvami, jako je například zářivě červená. Nebojte se, že by gel zanechal na barevném oblečení stopy, stačí ho jen smýt vodou a je pryč.