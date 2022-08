První pečení v domácí pekárně. Co vše je třeba ohlídat?

Když máte pekárnu vypálenou, je čas pustit se do prvního pečení. Na začátek zvolte jednoduchý recept.

Pekárnu máme zakoupenou, vymytou, případně i vypálenou (není nutné, ale doporučuje se – pozor vždy s formou uvnitř!!!) a návod prostudovaný, takže se můžeme dát do prvního pečení.

Vybereme si recept, pozor, zkušenosti lidí říkají, že v receptáři přiloženém k pekárně bývají špatná váhová množství!!! Proto se pro jistotu podívejte i po jiných receptech. Většinou pro první pečení vybíráme nějaký snadný recept, tedy bez většího množství celozrnné mouky.

I bez domácí pekárny můžete udělat skvělý toustový chléb, recept najdete ve videu:

Někdo ale začne s přiloženou směsí, tam si dávejte pozor! Dejte méně vody, než je v návodu – cca o 50–70 ml méně, pokud je těsto blátivé, dosypte hladkou mouku. Doporučujeme péct na program Základní, občas je dobré přidat i kousínek droždí.

Pečeme první chleba

Nachystáme si všechny potřebné suroviny a můžeme začít.

Z pekárny vyjmeme pečicí nádobu, vložíme do ní hnětací háky (opravdu je pořádně nasaďte!) a začneme přidávat suroviny:

- nejdříve tekutiny (300 ml vody)

- poté si odvážíme mouku (500 g hladké mouky / časem si smícháme různé druhy mouky) a nasypeme ji do nádoby

- do jednoho rohu nasypeme sůl (2 lžičky)

- do druhého rohu nasypeme cukr (1 lžičku) – pokud pečeme se sušeným droždím, není nutné, pokud s čerstvým droždím, cukr dáváme do důlku na droždí!

- do dalšího rohu přidáme kmín (1 lžičku)

- ve středu mouky uděláme důlek, přisypeme droždí (1 lžičku nebo 1/4 kostky čerstvého droždí + cukr) a zasypeme moukou.

1 LŽIČKA SUŠENÉHO DROŽDÍ = 1/4 ČERSTVÉHO DROŽDÍ

(1 kostka droždí = 42 g)

Postup přidávání surovin do pekárny, který je dobré dodržovat

Ke každé pekárně byla také přiložena odměrka. Malou používejte jako lžičku a velkou jako lžíci. Vždy zarovnané množství!

Nádobu vrátíme zpět do pekárny, pekárnu zapneme (zastrčíme zástrčku do zásuvky elektrického vedení, popřípadě zapneme síťový vypínač), pekárna se automaticky zapne vždy na základní program (u některých pekáren je tento program nazván Klasik, Basic…), je automaticky zvolena i velikost střední (značení na pekárně je pro cca 900 g bochník) a kůrka střední nebo si sami zvolíme velikost chleba, stupeň vybarvení kůrky a zapneme tlačítko Start. Na displeji se objeví čas 3:30 h (může být +– jiný) a po zapnutí se tento čas odpočítává. Nyní už pekárna vše zvládne sama.

Vlastní nastavení: z 500 g mouky se nastavuje většinou velikost střední, pokud jsou jen 2 velikosti, můžeme zvolit tu větší.

Taková malá rada

Součtem všech surovin, které jdou do pekárny v gramech, zjistíme cca celkovou váhu chleba po upečení – tedy i velikost nastavení při startu.

Během hnětení ovšem MUSÍME kontrolovat těsto, měla by vzniknout nelepkavá, převalující se koule. Pokud je těsto řídké, klidně mouku (převážně hladkou) po lžících pomalu dosypáváme. Pokud je těsto příliš hutné, po lžících opatrně dolejeme nejlépe vodu. Během fáze hnětení se nebojte otevřít víko, nic se nestane! Když se hnětače zastaví, nastává čas kynutí, to už pekárnu neotvírejte!

Pokud máte pekárnu, která má funkci předehřívání, vypadá to, že pekárna zpočátku nic nedělá, ale není tomu tak. Prostě si nejdřív předehřeje suroviny na optimální teplotu (cca 20 minut) a teprve poté začne fáze samotného hnětení, pak kynutí, uhlazování a nakonec i pečení. Během hnětení na vás pekárna zapípá, což znamená, že můžete přidat semínka, pokud jste je nedali hned na začátku do tekutiny – což také jde. Pak už zbývá cca 10 minut do konce programu hnětení a začne kynutí.

Když pekárna dokončí svoji činnost, akustickým signálem vás přivolá a už si můžete vytáhnout svůj první chleba. Pozor!!! Pečicí nádoba je opravdu hodně horká, proto si nezapomeňte vzít rukavice! Vyjměte nádobu z pekárny a nechte ji chvíli stát – stačí 10 minut, potom chléb vyklopte. Pokud chléb z nádoby lehce nevyklouzne, stačí mírně pootočit hnětačem (myslím tím hřídelku hnětače zespodu nádoby – ovšem pozor, je stejně horká jak celá nádoba) a chléb se uvolní. Pokud zůstanou hnětače zapečené v chlebu, vytáhněte je speciálním háčkem, který je většinou součástí pekárny. Hlavně na hnětače nezapomeňte, budete je ještě potřebovat.