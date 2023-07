První pomoc při bodnutí hmyzem: Co pomáhá a jak se před ním chránit?

V horším případě následuje anafylaktický šok, kdy celé tělo postihne svědění, kopřivka, otoky kůže, krku a postupně se přidávají potíže s dýcháním, bušení srdce, nevolnost, zvracení, pokles krevního tlaku, mdloby a ztráta vědomí. Takováto těžká reakce nastupuje do několika desítek minut a vždy do 24 hodin. „Vzhledem k závažnosti těchto symptomů je vždy nutná konzultace s lékařem, pro některé osoby může být hmyzí bodnutí skutečně život ohrožující. Tento typ reakcí se bude při dalším bodnutí opakovat a při každém dalším se může i zhoršovat,“ doplňuje Michal Závacký a dodává: „Člověk s potvrzenou alergií na hmyzí bodnutí u sebe má mít po celou sezónu, kdy je hmyz aktivní, balíček první pomoci. Předepisuje ho lékař a obsahuje injekční pero s adrenalinem, antihistaminika, kortikosteroidy v tabletách a inhalační léky. Při celkové šokové reakci je potřeba vždy vyhledat lékaře a v případě, že s sebou alergik balíček nemá, volat urychleně záchrannou službu.“

Nebezpeční bývají nejčastěji včely, čmeláci, případně i vosy a sršně. Pokud nejste alergik, bude místo vpichu jen lehce bolestivé, svědivé, zarudlé a může se vytvořit i světlý puchýř. Reakce do pár hodin vymizí a otok by neměl přesahovat 10 cm. „Pokud jste alergik, je škála možných reakcí daleko širší. Oblast vpichu může zarudnout a opuchnout až několik centimetrů od vpichu, v horším případě ovlivní reakce celé tělo. Obecně lze říct, že těžší reakce na hmyzí jed zažívají lidé, kteří trpí i jinou alergií nebo mají zkušenost s atopickým ekzémem,“ vysvětluje Michal Závacký z portálu ProAlergiky.cz. U alergiků můžou obtíže jako zarudnutí, bolestivý otok, svědivost a horkost přetrvat několik dní a někdy se k nim pojí i lehce zvýšená teplota.

Včela a čmelák

Včela není přirozeně agresivní a bodne vás opravdu jen v případě, kdy se cítí v ohrožení, protože to pro ni znamená jistou smrt. Většinou se stane, že na ni nešťastnou náhodou šlápnete, proto po trávě nechoďte bosa. V každém případě je důležité co nejdříve odstranit žihadlo. „Jed se z něj zpravidla uvolňuje postupně. Lze k tomu použít například pinzetu nebo je možné zkusit odstranit žihadlo i nehtem. U jakéhokoli štípnutí je také důležitá dezinfekce rány, abychom minimalizovali riziko, že by se do místa bodnutí mohla dostat infekce,“ radí odborná konzultantka BENU lékáren PharmDr. Ivana Lánová. Poté místo zchlaďte protisvědivým gelem, ledem. Pomoci vám můžou i babské rady – přiložení plátků cibule, potření alkoholem, octem nebo propolisem (pokud nejste alergická na včelí jed).

Stejné potíže můžete mít i po bodnutí čmelákem. „Člověk alergický na včelu může kvůli podobnému složení jedu přehnaně reagovat i na bodnutí čmeláka,“ říká odborník. V takovém případě je postup stejný jako při bodnutí včelou s tím rozdílem, že čmelák žihadlo v kůži nezanechává.