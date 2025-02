Zapovězení gayové, drogy, prostitutky a další: Jaké hříchy ukrývala první republika?

V červenci roku 1922 úřady přijaly zákon o potírání pohlavních nemocí a policejní dozor i správní opatření nad prostitucí byly v rámci něj zrušeny. Zrušení se týkalo také nevěstinců. To ale neznamená, že vykřičené domy skončily úplně, naopak těmi neoficiálními se to v určitých místech Prahy jen hemžilo.

Mandlová královnou skandálů a nočního života

Kdo by se domníval, že hvězdy černobílých filmů patřily mezi světce, hluboce by se mýlil. Zejména dnešním novinářům by tehdejší skandály prvorepublikových celebrit jistě dělaly škodolibou radost. Mezi královny večírků patřila zejména tehdejší stálice stříbrného plátna Adina Mandlová. Herečka by svými divokými eskapádami strčila mnohé dnešní celebrity do kapsy. Dokazuje to i dodnes známý vtípek na hereččin účet, který říkal, že: „Baarová má oči mandlové a Mandlová barové.“

A jak se zdá, nebyl daleko od pravdy. Zatímco kolegyně Mandlové Baarová byla tehdy považována spíše za poněkud naivní, Mandlová platila za vypočítavou potížistku. Měla pověst hvězdy, která neodolá žádným neřestem. Nevyhýbala se alkoholu ani kokainu. Kromě toho střídala partnery jako na běžícím páse a její osobní život byl dosti neuspořádaný. Dokonce se pokusila dvakrát spáchat sebevraždu a zavinila také smrtelnou dopravní nehodu, navíc se pak u soudu ještě překvapivě vyhnula trestu.