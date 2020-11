První sex s novým partnerem: Jak se na něj připravit, s čím počítat a co nedělat

Padli jste si do oka, máte za sebou několik vydařených schůzek, rozumíte si, chemie funguje. A teď vás čeká první sex. Většina lidí před takovou situací znervózní a začne pochybovat. Jak se tedy na první milování připravit?

Nepospíchejte Jelikož jde o vaše první milování, určitě si ho chcete náležitě užít. Není proto potřeba někam pospíchat a hnát se za vyvrcholením, ať už vaším, nebo partnerovým. Užívejte si dlouhou předehru, mazlete se a objevujte, co se líbí vám i vašemu partnerovi. Pokud se hned napoprvé rozhodnete pro rychlovku, váš partner může nabýt mylného dojmu, že tak to máte nejraději, a příště už se přestane snažit úplně a půjde rovnou na věc. Jak si užít intenzivnější orgasmus? Podívejte se na rady pornoherečky:

Projevte se Chcete-li, aby vaše milování bylo do budoucna lepší a lepší, dávejte partnerovi už od prvního sexu najevo, co se vám líbí. Jestli se zatím stydíte o tom mluvit narovinu, nevadí. Můžete se projevit vzdechy a steny, které dovedou vašeho milence na správnou cestu. Nesnažte se ale za každou cenu, aby si myslel, jak jste nadšená, a v žádném případě nepředstírejte orgasmus. Napoprvé se to málokomu povede a navíc, partnerovi to tak dá mylný návod, jak postupovat v budoucnu. Jestli orgasmus poprvé neprožijete, nezoufejte. Milování chce cvik a čas, je-li váš partner pozorný, nebude to trvat dlouho a dovede vás k němu.

Méně je někdy více Je jasné, že chcete, aby se vašemu partnerovi milování s vámi co nejvíc líbilo. Neznamená to ale, že hned napoprvé musíte projet celou Kámasútru od začátku až do konce. Buďte vášnivá, ale šetřete síly a držte se věcí, které dobře znáte, ať nedojde k trapasu. Přílišná snaha a pokusy o akrobacii by navíc mohly vašeho partnera vyděsit. Nikdy sice není na škodu vyzkoušet nové věci, ale experimenty si nechte až na dobu, kdy si navzájem osvojíte vaše návyky a budete vědět, co jeden od druhého můžete očekávat.

Překvapte Zkuste si najít svoji vlastní specialitu, kterou partnera v posteli překvapíte. Možná jste už v minulosti u svých bývalých partnerů vypozorovala, co jim zaručeně dělá dobře, ale pokud ne, nevadí. Jste-li se svými ex v kontaktu a nemáte problém o takových věcech mluvit, zkuste se jich zeptat, čím jste je při milování dostala. Ať už je to poloha, dotyk, či vylepšený trik, máte-li jistotu, že zabírá, použijte ho. Je vysoce pravděpodobné, že váš současný partner si to bude chtít hodně rychle zopakovat.

Nezoufejte Nepovedlo se vám při prvním milování dosáhnout orgasmu? Neměl partner uspokojující erekci a vy si to kladete za vinu? To chce hlavně klid! Nervozita se může projevit mnoha způsoby a toto jsou jen některé z nich. Právě proto někdy první milování za moc nestojí, neznamená to ale, že se časem nezlepší. Ležíte-li v posteli těsně po takovém zážitku a nevíte, jak reagovat, zkuste prostě být přirozená. Vraťte se jakoby na začátek večera k povídání, trošce vína a nevinnému mazlení a polibkům. Dejte si na čas a uvidíte, že to tentokrát bude lepší!