První výročí úmrtí Hany Maciuchové: Letos by oblíbená herečka oslavila 75. narozeniny

Jedna z našich nejoblíbenějších hereček se narodila ve Šternberku do rodiny vášnivých divadelníků, a tak malé Hance divadlo přirostlo velmi brzo k srdci. Když dostala jako malá svou první velkou příležitost zahrát si na prknech, která znamenají svět, chopila se jí odvážně. Na roli družičky v Jiráskově Lucerně nikdy nezapomněla, protože právě díky ní pochopila, čím jednou bude jako dospělá. Na gymnáziu sice koketovala s myšlenkou zkusit studium medicíny, do velké Prahy se jí z malého města ale moc nechtělo. Jenže touha po herectví byla čím dál větší, a tak se nakonec rozhodla pro studium DAMU, kam byla úspěšně přijata.

Věrná až za hrob

Jejím prvním větším angažmá bylo Divadlo za branou, na začátku 70. let ale dostala nabídku do prestižního Vinohradského divadla, kterému byla až na pár „odskoků“ věrná do konce své kariéry. Velké role na velkém jevišti jí padly jako ulité: Obchodník s deštěm, Zločin a trest, Cyrano z Bergeracu, Hamlet… V žádném z těchto skvostů nemohla malá modrooká brunetka s velkým talentem chybět. Stejně jako byla věrná jednomu divadlu, její srdce patřilo i jednomu muži. S charismatickým hercem Jiřím Adamírou to byla láska na první pohled i na celý život.