Pomozte ptákům v horku: Voda na zahradě či balkoně jim může zachránit život

Ptáci ve městech i ve volné přírodě v létě často trpí kombinací dlouhotrvajícího sucha a tepla. Přirozené zdroje vody jsou v mnoha lokalitách pro ptáky stále obtížněji dostupné. Proto i drobná pomoc na vaší zahrádce či balkoně může znamenat naději na záchranu pro mnoho opeřenců, kteří by jinak snadno podlehli dehydrataci. Neméně důležitá je pro celou řadu druhů i možnost vykoupání. Pozorovat ptáky při koupeli je velmi zábavné.

Pití a koupání

Množství vody a frekvence pití jsou u ptáků částečně závislé na počasí a prostředí. Všichni ptáci ale nepijí stejně. Nejčastějším způsobem je nabírání vody do zobáčku a následné zvednutí hlavy. Takto ptáci pijí několikrát denně. Ptákům s voletem, jako jsou holub nebo hrdlička, stačí pít jednou za den. Rychlí letci jako vlaštovky či rorýsi se napijí při letu těsně nad vodní hladinou vícekrát denně. Stejně tak se různé druhy odlišně koupou, přičemž koupání jim slouží jednak k ochlazení, jednak k důkladnému čištění per.

Ptáci nejčastěji při koupání stojí v mělké vodě a plácáním křídly a současným otřepáváním na sebe nahazují vodu, ponořují u toho i hlavu. V jednom koupadle se běžně této aktivitě společně věnuje hned několik ptáků zároveň. Z běžných zahradních druhů se nejraději koupou kosi, drozdi, sýkorky, vrabci, brhlíci, ale třeba i strakapoudi. Koupel milují také holubi. Hrdličky si většinou jen smočí hlavu. Po opuštění koupadla se ptáci suší na slunci nebo rytmickým pohybem křídel. Po koupání přijde vhodná chvíle pro důkladnou péči o peří. Vodní ptáci se koupou tak, že se při plavání po vodní hladině otáčejí do stran a na záda.

Jezírko je výhoda

Pro ptáčky nemusíte hned budovat rybníček nebo jezírko, pořizovací náklady na pítka mohou být minimální. Pokud však voda není přímo tekoucí, potřebuje často vyměňovat, případně čistit od kalu a navátého materiálu. Jestliže ale jezírko máte, umístěte do něj ploché kameny cca 35 až 50 cm od břehu – dostatečně vzdálené od sebe s nepříliš velkou plochou (asi 15 až 25 cm2 ), aby se na nich neudržely kočky, ale ptáci se mohli bezpečně napít. Kameny by měly vystupovat z vody asi 1 až 2 cm nad hladinu.

Pokud u vás hnízdí jiřičky, můžete pro ně připravit nádobu s hlínou zalitou vodou, protože pro stavbu hnízda potřebují bláto. Dalším vodním prvkem, kterým můžete ptákům udělat radost, jsou fontánky. Ne všechny ale umožňují napití se a mohou být i nebezpečné. Fontánky s kluzkými stěnami, příliš hlubokými nádobami u kaskádovitých typů nebo se silným proudem vody nejsou pro ptáky prakticky využitelné.

Dalším rizikem jsou i obyčejné zahradní kádě nebo hluboké skruže na vodu. Na to však existuje jednoduchá pomoc. Zakryjte je sítí nebo poklopem, případně alespoň nechte na hladině plavat prkénko nebo dovnitř ponořte delší větev vystupující na hladinu. Rizikem se pro ptáky mohou stát i nezakryté bazény.

Jak ptáky přilákat?

Ptákům bude vyhovovat strukturovaná zahrada připomínající přírodní prostředí s množstvím zákoutí z živých plotů, stromů, hustých křovin, se stěnami porostlými břečťanem či révou, různými hromadami dřeva a odumřelými stromy. Ptáci však ocení i travnaté plochy. Vodní prvky pomohou přilákat i méně časté druhy ptáků, jako jsou skorec vodní, konipas horský, strakapoud nebo cvrčilka.

Využijte, co máte doma

Nejjednodušší je zanořit do země mělkou misku z plastu, keramiky nebo starý plech na pečení. Nádoba by se ale měla dát snadno vyjmout kvůli čištění a vylévání vody. Ptáci by kolem měli mít rozhled. Křoviny by neměly být v bezprostřední blízkosti pítka, ale ani ne dál než cca 10 m. Pták má mít možnost odletět včas z místa potenciálního útoku. Zvažte umístění pítka na sloupku nebo kovové tyči. Čím větší plocha pítka, tím lépe ho ptáci využijí i ke koupelím. V létě je nutné měnit vodu každý den.

Jaké pítko zvolit, aby bylo bezpečné?

Radí Petr Dobrý, zelenadomacnost.com:

Dávejte pozor na kolmé nebo příliš šikmé stěny pítka či koupadla, případně vložte dovnitř několik kamenů, aby po nich mohli i nejmenší živočichové snadno vylézt. Pítka bude určitě využívat i užitečný hmyz, ale nesmí se pro něj stát pastí. Hmyz a další obyvatelé zahrady jako ježci ocení pítka na zemi, ale pro ptáky jsou ideální pítka vyvýšená.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 6/2022"

Text: Jarmila Bajerová