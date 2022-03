Punc rebelky i drsná elegance? Pomůže křivák, sako či bunda koženého vzhledu!

Také v přicházejícím aprílovém počasí ráno marně vymýšlíte, co si vzít na sebe, abyste během cesty do práce a z práce nezmrzla a zároveň vám při denních pochůzkách nebyla zima? Křivák či kožené sako nebo bunda to vyřeší za vás! Ráno k vám nepustí vlezlý chlad a odpoledne je stačí rozepnout, abyste se cítila příjemně. Jaké si ale vybrat a s čím je kombinovat? Inspiraci najdete v naší galerii v úvodu článku.