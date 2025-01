Půvabné překvapení uprostřed zimy obstarají vilíny: Jak je pěstovat?

Vilíny jsou půvabné keře, které mnohdy potěší svými květy už v lednu. Jeden druh navíc patří ke známým léčivkám. Co byste o těchto půvabných dřevinách měli vědět?

Vilíny kvetou od ledna do března, rozzáří zimu

Pokud během zimy stále vyhlížíte každý náznak blížícího se jara, vilín by vám na zahradě neměl chybět. Tento opadavý keř kvete velmi časně, obvykle od ledna do března. Květy často ještě zasype sníh. Když uhodí větší mrazy, okvětní lístky se stočí do ruličky a v příhodnějších podmínkách se zase rozvinou.

Větvičku s příjemně vonícími květy si můžete dát i doma do vázy. Květy mají netradiční tvar a působí docela exoticky. Připodobňují se ke vzhledu mořské sasanky. Jsou roztomile střapaté, nejčastěji žluté barvy. Existují však i odrůdy s oranžovým nebo červenavým odstínem květu. Květy díky krátké stopce jakoby vyrůstají přímo z větví. Na zahradě se vilín uplatní jako solitér, ale i součást trvalkových záhonů. Dobře vynikne vysazený před tmavším pozadím, které mohou tvořit stálezelené jehličnany.

Nůžky schovejte

Původní domovinou vilínů je Severní Amerika a Asie. Patří mezi středně velké keře. Nevyžadují řez, dokonce se spíše zkracování vyhněte, protože vilíny samy vytvářejí hezký otevřený tvar do písmene V. Keře dosahují v závislosti na konkrétním druhu výšky přibližně dva až pět metrů. Vilíny jsou v našich podmínkách mrazuvzdorné a zimu většinou přečkají bez úhony. Obecně se vilíny řadí mezi nenáročné keře, které málokdy trpí chorobami či škůdci. Kromě vilínu virginského však všechny ostatní druhy vyžadují alespoň mírně kyselou půdu. Vápenitou snášejí špatně. Půda zároveň musí být dobře propustná, protože vilíny sice potřebují vlhkost, ale nemohou růst v zamokřené půdě.

Hodně světla

Stanoviště by mělo být dostatečně světlé a chráněné před větrem, nevadí jim společnost stromů, pokud na ně ale zbude dost světla. Vilíny se léty rozrůstají spíše do šířky a je třeba s tím počítat už při výsadbě. Vzrostlejší keře špatně snášejí přesazení, proto si finální stanoviště předem dobře rozmyslete. Po výsadbě je vhodné půdu namulčovat organickým materiálem. Pokud si budete chtít vilín namnožit, zkuste hřížení, kdy jednu z nižších větviček ohnete k zemi, zajistíte proti pohybu a zahrnete zeminou. Zakořenění ale může trvat více než rok. Poté větvičku odstřihněte a přesaďte. Vilíny je možné pěstovat i v nádobách.

Léčivé vilíny

Vilín virginský patří ve své domovině k tradičním léčebným prostředkům. Američtí indiáni používali odvary a obklady z listů vilínu k léčbě ran, kožních problémů a proti mnoha dalším neduhům. Dávnou moudrost potvrzuje i dnešní oblast využití, kdy se extrakt z vilínu používá ke kosmetickým účelům při léčbě akné a dalších kožních problémů, protože zklidňuje pleť a urychluje hojení. Používají se také do přípravků na léčbu křečových žil, ale také do ústních vod a kloktadel. K léčení se používají především sušené i čerstvé listy, kůra, ale i květy. Kůru sklízejte z odstřižených mladých větviček. Vychladlý nálev z listů se hodí jako domácí pleťová voda.

1. Vilín virginský

Oproti jiným vilínům kvete tento druh už na začátku zimy od října do listopadu.

2. Vilín prostřední

U nás nejprodávanější druh dostupný v mnoha barevných kultivarech.

3. Vilín jarní

Tento druh nabízí zajímavé převislé kultivary, jako je 'Lombart‘s Weeping', nebo také netradiční zbarvení květů až do fialova, například u odrůdy 'Amethyst'.

