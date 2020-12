Pyšná princezna: Láska na place i zásahy komunistů. Jaké bylo natáčení?

Již téměř sedmdesát let je Pyšná princezna pohádkou, bez níž si Vánoce nedokáže představit většina dětí ani dospělých. Jak probíhalo natáčení sledované komunisty, čím se provinili král s princeznou a proč nevzniklo pokračování?

Láska za kamerami Láska mezi králem Miroslavem a princeznou Krasomilou byla tak silná, že přerostla až do reálného života. Představitelka Pyšné princezny Alena Vránová a herec Vladimír Ráž, který si zahrál krále Miroslava, se do sebe totiž během natáčení zamilovali a po čase se vzali. Bohužel jejich láska nebyla pohádková, Ráž měl mnoho milenek, a tak si i Vránová natruc našla bokovku. Po dvaceti letech od svatby pak požádala o rozvod.

Ráž zničil příkladné manželství Láska mezi hlavními protagonisty způsobila pěkný skandál. Ráž byl totiž v té době ještě ženatý, i když už jeho manželství nefungovalo, vdaná ale byla i Vránová. A ne jen tak za někoho, jejím manželem byl známý spisovatel Pavel Kohout, který byl zapáleným komunistou. Jejich manželství bylo součástí propagandy filmu a bylo dáváno za vzor mládeži, takže za to, že měl Ráž vinu na jeho zničení, mohl jít klidně do vězení. Kohout zradu své manželky těžce nesl a o celé kauze dokonce napsal hru Dobrá píseň o zloduchovi, který přebral vzornému komunistovi ženu. Básník chtěl svým dílem říci, že kdo zradí soudruha, jistě nebude váhat zradit ani vlast. Pohádka se točila na začátku 50. let.

Zásahy komunistů Komunisté si z pohádky udělali vlastní propagandu, a jak už bylo v té době zvykem, zásadně zasahovali do děje. Komunističtí kontroloři tak například vyškrtli ze scénáře všechna kouzla a jediné, co si tvůrci obhájili, byla zpívající květina. V době natáčení se také v Československu začínalo po vzoru Sovětského svazu se stavěním vodních nádrží, a i to si komunisté v pohádce dokázali zpropagovat. Ve scéně, kde si dřevař stěžuje, že mlynář odvádí z řeky všechnu vodu do mlýnského náhonu, král rozhodne: „Postavíme na řece hráz a bude hned dost vody pro mlýny i pro vory. Jak se Jakub vrátí z Půlnočního království, udělá plány a hned začneme stavět." Král Miroslav se navíc stal pracujícím zahradníkem, protože jinak by jakožto příslušník poražené feudální třídy nemohl být kladným hrdinou.

Improvizace na place I když na natáčení filmu bylo přísně dohlíženo vládnoucí komunistickou stranou, našel se prostor i na improvizaci – například elegantní dělbu ukradených mincí si vymyslel sám Miloš Kopecký. Improvizovat se muselo i s trůnem v Půlnočním království. Někdo z kulisáků vzal totiž představiteli krále Stanislavu Neumannovi špatnou míru, a tak z trůnu nedosáhl na zem, z čehož pak v pohádce vznikl komický prvek.

Rekordní hod míčem Princezna Krasomila svým míčem dohodila z Hluboké až do Třeboně! Ve scéně, v níž Krasomila hází míč přes bránu Miroslavovi, stojí ve skutečnosti jeden z nich na Hluboké a druhý v Třeboni. Jako kulisy pro Půlnoční království si filmaři vybrali právě Hlubokou nad Vltavou, zámek krále Miroslava ztvárnila Telč.

Čísla a ceny Pohádka se stala nejúspěšnějším filmem v historii československé kinematografie z hlediska počtu diváků. Do kin se na Pyšnou princeznu přišlo podívat 8,222,695 diváků. Soukromý rekord v počtu shlédnutí držel režisér Bořivoj Zeman, který pohádku ve střižně viděl téměř dvěstěkrát. Pyšná princezna pak v roce 1952 získala na sedmém Mezinárodním filmovém festival Karlovy Vary Cenu za film pro děti a představitelka Krasomily Alena Vránová si v roce 1997 odnesla ze stejného festivalu cenu za nejoblíbenější pohádkovou princeznu.