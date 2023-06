Quelle nebo Burda: Módní bible za socialismu. Také jste podle nich šila?

V dobách socialismu jsme měly hodně omezené možnosti, co se týče módy, a tak jsme si musely poradit samy. Kupovaly jsme si látky a šily vlastní modely podle návodů z časáků nebo jsme hledaly inspiraci v katalozích s módou. Jak si taková Burda nebo Quelle vede dnes?

Burda byla populární

Šití patřilo dřív k základním dovednostem. Oblečení bylo přece jen nedostatkové zboží a o kreativních kouscích si mohly ženy nechat tak akorát zdát. Co si tedy neušily samy, to neměly. Hodně nápomocné jim při tom byly různé módní časopisy, z nichž největší popularity jednoznačně dosahovala Burda. Kromě návodů v nich švadleny našly i dobře propracované střihy, podle kterých to šlo skoro samo.

Časopis vznikl už v roce 1949 v Německu a založila ho vlivná podnikatelka Aenne Burda, která tak chtěla umožnit ženám šít si vlastní oblečení bez nutnosti návštěvy krejčovského salonu. Kromě Burdy se pak prodávaly také časopisy jako Manželka a byt, Módní šití nebo Nejlepší šití.

Jak vzniklo vydavatelství Burda? Podívejte se na video:

Módní katalogy do schránky

Tenkrát byly populární i katalogy s módou v papírové podobě. Ženy tam nejen nakupovaly, ale hledaly inspiraci. Módní směr udávala hlavně německá společnost Quelle, která u nás začala působit v roce 1969 a zaměřovala se na prodej oblečení, doplňků a elektroniky. V závěsu za Quelle byl i katalog Otto nebo Neckermann. Obě společnosti také nabízely lidem možnost vybírat si zboží bez nutnosti návštěvy kamenného obchodu.

Co je s nimi dnes?

Tento hit pádem socialismu ale neskončil. Společnost Quelle fungovala až do roku 2009 a katalog Otto funguje dokonce dodnes, i když už jen online jako e-shop. V papírové podobě se podařilo udržet pouze Burdě. Její návody a střihy domácí švadleny stále hojně vyhledávají, protože jsou oproti návodům na internetu mnohem praktičtější. Navíc jde s dobou, takže v časopise najdete aktuální módní trendy.